Calendario 2026 en Colombia: estos son todos los días festivos del año y fechas más importantes

A pocos meses de finalizar el año, es importante revisar el calendario de 2026 para planificar con anticipación los puentes festivos, las fechas importantes y programar sus vacaciones.
El 2026 año contará con 18 días festivos, y una de las principales novedades es que ninguno caerá en domingo. Esto significa que en 2026 habrá más días de descanso que en el año actual, 2025, cuando el 20 de julio cayó un domingo.
¿Cuáles son los días festivos en Colombia en 2026?
En 2025, los próximos festivos son el lunes 3 y 17 de noviembre. Aquí puede encontrar la lista completa de las fechas de los festivos del 2026:
- 1 de enero: año nuevo
- 12 de enero: Día de los Reyes Magos
- 23 de marzo: Día de San José
- 2 de abril: jueves santo
- 3 de abril: viernes santo
- 1 de mayo: Día del Trabajo
- 18 de mayo: Ascensión de Jesús
- 8 de junio: Corpus Christi
- 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús
- 29 de junio: San Pedro y San Pablo
- 20 de julio: Día de la Independencia de Colombia
- 7 de agosto: Día de la Batalla de Boyacá
- 17 de agosto: Asunción de la Virgen María
- 12 de octubre: Día de la Raza
- 2 de noviembre: Día de Todos los Santos
- 16 de noviembre: Independencia de Cartagena
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad
En Colombia, los festivos son de cumplimiento obligatorio tanto para los empleados del sector público como para los del privado. Sin embargo, las empresas pueden acordar con sus trabajadores trabajar durante estos días, siempre y cuando se reconozca una remuneración equivalente al doble del salario habitual.
Fechas importantes en el calendario 2026 en Colombia
Además, hay algunos días del año que no son festivos, pero que son fechas importantes para los colombianos, ya sea por tradiciones culturales, celebraciones, conmemoraciones, entre otras. Así están distribuidas las fechas especiales este año
- 5 de enero: Carnaval de Negros y Blancos
- 9 al 13 de febrero: Carnaval de Barranquilla
- 24 de marzo: Domingo de Ramos
- 5 de mayo: Día de la Madre
- 19 de junio: Día del Padre
- 15 de septiembre: Amor y Amistad
- 31 de octubre: Halloween
- 7 al 8 de diciembre: Noche de las Velitas
- 24 de diciembre: Nochebuena
- 31 de diciembre: Fin de año