A pocos meses de finalizar el año, es importante revisar el calendario de 2026 para planificar con anticipación los puentes festivos, las fechas importantes y programar sus vacaciones.

El 2026 año contará con 18 días festivos, y una de las principales novedades es que ninguno caerá en domingo. Esto significa que en 2026 habrá más días de descanso que en el año actual, 2025, cuando el 20 de julio cayó un domingo.

Calendario 2026 en Colombia: estos son todos los días festivos del año y fechas más importantes

¿Cuáles son los días festivos en Colombia en 2026?

En 2025, los próximos festivos son el lunes 3 y 17 de noviembre. Aquí puede encontrar la lista completa de las fechas de los festivos del 2026:



1 de enero: año nuevo

12 de enero: Día de los Reyes Magos

23 de marzo: Día de San José

2 de abril: jueves santo

3 de abril: viernes santo

1 de mayo: Día del Trabajo

18 de mayo: Ascensión de Jesús

8 de junio: Corpus Christi

15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús

29 de junio: San Pedro y San Pablo

20 de julio: Día de la Independencia de Colombia

7 de agosto: Día de la Batalla de Boyacá

17 de agosto: Asunción de la Virgen María

12 de octubre: Día de la Raza

2 de noviembre: Día de Todos los Santos

16 de noviembre: Independencia de Cartagena

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

En Colombia, los festivos son de cumplimiento obligatorio tanto para los empleados del sector público como para los del privado. Sin embargo, las empresas pueden acordar con sus trabajadores trabajar durante estos días, siempre y cuando se reconozca una remuneración equivalente al doble del salario habitual.

Este es el calendario de 2026.

Fechas importantes en el calendario 2026 en Colombia

Además, hay algunos días del año que no son festivos, pero que son fechas importantes para los colombianos, ya sea por tradiciones culturales, celebraciones, conmemoraciones, entre otras. Así están distribuidas las fechas especiales este año

