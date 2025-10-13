Dañaron las vacaciones de diciembre: ley 'tumba' puentes festivos en Colombia

Para los colombianos, los días festivos son prácticamente fechas sagradas. No es para menos, pues cada vez que se acerca un “puente”, la mayoría de ciudadanos piensa en planes de descanso, viajes a otras ciudades o reuniones familiares.

Durante décadas, los puentes festivos han sido sinónimo de paseos de olla, escapadas a tierra caliente, visitas a la finca o encuentros en casa de los abuelos. Otros, en cambio, prefieren quedarse en casa viendo películas, series o simplemente descansando. Lo cierto es que estos días son esperados con entusiasmo por buena parte del país.

Colombia cuenta con 18 días festivos al año, lo que la convierte en una de las naciones con más feriados en el mundo. Sin embargo, pocos saben que estas fechas se rigen por una norma que regula su distribución desde hace más de cuarenta años: la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani.



¿Qué establece la Ley Emiliani sobre los festivos en Colombia?

La Ley 51 de 1983, impulsada por el congresista Raimundo Emiliani Román, busca trasladar algunos festivos religiosos y civiles al lunes siguiente, con el objetivo de ofrecer fines de semana más largos sin afectar la productividad nacional. Así nacieron los populares “puentes festivos”.

Sin embargo, no todos los feriados pueden moverse. La misma ley establece que ciertas fechas, por su carácter histórico o religioso, deben mantenerse el día exacto. Entre ellas están:



25 de diciembre (Navidad)

1 de enero (Año Nuevo)

7 de agosto (Batalla de Boyacá)

8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

Quitan puentes festivos en fiestas de fin de año

En diciembre de 2025, los festivos caerán en plena mitad de semana, lo que impedirá que muchos colombianos disfruten de los tradicionales puentes. El 25 de diciembre (Navidad) será jueves, y una semana después, el 1 de enero de 2026, también caerá jueves.

Esto significa que buena parte de los trabajadores deberá regresar a sus labores los viernes 26 de diciembre y 2 de enero, reduciendo las posibilidades de descanso prolongado o los acostumbrados asados y viajes de fin de año.



Impacto en el turismo colombiano

La ausencia de puentes festivos en diciembre no solo afecta a los empleados, sino también al sector turístico. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, los festivos son las fechas en las que más se moviliza el turismo interno.

Con menos días de descanso extendido, destinos como el Eje Cafetero, Villa de Leyva, Medellín y Cartagena podrían registrar una disminución en visitantes y reservas, afectando directamente su economía.

Por otro lado, el festivo de Reyes, que suele ser aprovechado para las vacaciones de inicio de año, caerá el domingo 6 de enero de 2026, y al tratarse de una fecha religiosa, no podrá moverse al lunes.

Aun así, el 2026 traerá nuevos feriados y oportunidades para los colombianos de viajar y compartir en familia, aunque el cierre del año y el inicio del siguiente llegarán sin los acostumbrados “puentes festivos”.