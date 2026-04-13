Habla esposo de psicóloga asesinada presuntamente por 4 menores en hogar de paso de Barrancabermeja

Las autoridades confirmaron la aprehensión de cuatro adolescentes señalados de participar en el homicidio de Karelis Yenissa Merlano Viana, ocurrido en un hogar de paso del barrio La Libertad, en Barrancabermeja, en el departamento de Santander.

El caso, registrado el pasado 9 de abril, es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales y ha generado reacciones en el departamento de Santander.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima, de 48 años, falleció por asfixia mecánica en medio de un presunto intento de fuga de los menores, de entre 15 y 17 años, quienes se encontraban bajo custodia del Estado por conductas reiteradas. Tras el hecho, los implicados abandonaron el lugar, lo que llevó a la activación de operativos de búsqueda en distintos puntos del municipio.

Según las primeras indagaciones, los adolescentes habrían utilizado cordones para inmovilizar a la víctima, elementos que posteriormente fueron hallados en su bolso. Con estos mismos objetos, presuntamente, le causaron la muerte mediante asfixia.



FOTO: Investigan homicidio de Karely Merlano en Barrancabermeja- suministrada

La Policía Nacional informó que, mediante la implementación de un Plan Candado, logró ubicar y aprehender a los cuatro adolescentes en la zona urbana. El proceso quedó en manos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), donde avanzan las diligencias para definir la responsabilidad individual de los implicados.

En paralelo, unidades de investigación criminal y peritos forenses continúan la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias del homicidio. Las autoridades también verifican antecedentes relacionados con posibles amenazas previas contra la víctima, mencionadas por familiares.

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Según reveló Noticias Caracol, Alejandro Cabarcas, el esposo de la mujer, aseguró que habría sido envenenada días atrás. “Un intento prácticamente de homicidio, de intoxicarla, de dormirla, quién sabe para hacerle qué cosas y a sabiendas de esa siguieron mandándola para esa casa”, dijo.

“Parece que hubo un tema con los medicamentos, los consumieron, pasó algo y y aquí están los Bomberos”, añadió, al referirse a un problema que hubo con dos jóvenes que habían entrado hace poco a la fundación.