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Blu Radio  / Sociedad  / Habla esposo de psicóloga asesinada presuntamente por 4 menores en hogar de paso de Barrancabermeja

Habla esposo de psicóloga asesinada presuntamente por 4 menores en hogar de paso de Barrancabermeja

Según las primeras indagaciones, los adolescentes habrían utilizado cordones para inmovilizar a la víctima, elementos que posteriormente fueron hallados en su bolso.

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