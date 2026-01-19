Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 19 de enero de 2026

La Lotería de Cundinamarca volvió a confirmar su lugar como uno de los juegos de azar más consultados y tradicionales del país durante la noche del lunes, 19 de enero, fecha en la que se llevó a cabo el sorteo número 4786. Como sucede en cada jornada, miles de apostadores en distintas regiones de Colombia siguieron con atención la divulgación de los resultados oficiales, motivados por un atractivo plan de premios y una trayectoria que se mantiene vigente con el paso de los años.

La regularidad de sus sorteos y la amplia variedad de categorías premiadas han convertido a esta lotería en una referencia a nivel nacional. Cada semana, la expectativa se renueva entre quienes esperan conocer los números ganadores y confirmar si la suerte estuvo de su lado en uno de los juegos más emblemáticos del país.

Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca

El número ganador del premio mayor correspondiente al sorteo del lunes, 19 de enero de 2026, fue el XXXX de la serie XXX. Este resultado dejó un nuevo ganador de $6.000 millones, consolidándose como uno de los premios más importantes que entrega este tradicional juego de azar.



Premios secos: resultados completos

Además del premio principal, el sorteo incluyó una amplia distribución de premios secos, una de las secciones más esperadas por los jugadores, ya que ofrece múltiples oportunidades de ganar gracias a sus diferentes montos y combinaciones.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca se sortea todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se traslada al martes, manteniendo el mismo horario. La transmisión oficial puede seguirse a través de la fan page de Facebook de la entidad.



¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?

Los billetes pueden adquirirse de forma segura en canales autorizados, entre ellos:



Página oficial de la Lotería de Cundinamarca

Lottired

LotiColombia

Paga Todo, tanto en su plataforma digital como en puntos físicos autorizados

Como es habitual, se recomienda a los jugadores verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.