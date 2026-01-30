En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Crisis de medicamentos agrava la salud de pacientes: Supersalud se pronuncia

Crisis de medicamentos agrava la salud de pacientes: Supersalud se pronuncia

Tras más de seis meses de reclamos, protestas y solicitudes formales, la Superintendencia Nacional de Salud anuncia una hoja de ruta para 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad