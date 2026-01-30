Crisis de medicamentos agrava la salud de pacientes: Supersalud se pronuncia

La crisis por la entrega oportuna de medicamentos en Colombia se ha convertido en un problema estructural que afecta directamente la vida y la salud de miles de pacientes, en especial aquellos con enfermedades crónicas y huérfanas.

Durante más de medio año, usuarios del sistema han denunciado retrasos, entregas incompletas y la suspensión total de tratamientos esenciales, una situación que ha llevado al agravamiento de patologías que requieren manejo continuo y especializado.

Pacientes y familiares advierten que la falta de medicamentos no solo ha generado retrocesos en los tratamientos, sino que ha derivado en hospitalizaciones prolongadas y, en los casos más graves, ingresos a unidades de cuidados intensivos. Personas con diagnósticos oncológicos, enfermedades autoinmunes, raras y crónicas han visto interrumpidos esquemas médicos fundamentales, aumentando el riesgo de complicaciones severas y reduciendo su calidad de vida.

Ante este panorama, los afectados han recurrido a múltiples mecanismos para exigir respuestas. Plantones frente a EPS, gestores farmacéuticos, así como la radicación de derechos de petición y cartas formales, han sido constantes en distintas regiones del país. Sin embargo, los pacientes aseguran que durante meses no recibieron soluciones efectivas, mientras la crisis se profundizaba.



Frente a este escenario, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que para 2026 implementará una hoja de ruta que incluye un plan de choque para mejorar la entrega de medicamentos, con el objetivo de que las fórmulas se suministren de manera completa, el aumento de auditorías y visitas a EPS, prestadores y gestores farmacéuticos, la revisión del total de los reclamos en salud abiertos o vencidos y el fortalecimiento de la presencia territorial. No obstante, los pacientes advierten que estas medidas llegan después de meses de afectaciones graves a su salud y exigen soluciones inmediatas que eviten que más personas continúen deteriorándose o lleguen a hospitalización por la falta de tratamientos.