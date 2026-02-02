Reaparecieron camiones tipo 'niñera' robados en la Panamericana días atrás, en zona alta de Jamundí

Este lunes reaparecieron los dos camiones tipo ‘niñera’ que fueron hurtados semanas atrás en la vía Panamericana por las disidencias de las Farc. Estos vehículos fueron vistos en el sector de Las Pilas, ubicado en zona alta de Jamundí, donde permanecen abandonados a un costado de una vía rural del sector.

El paradero de estos camiones se conoció a través de las redes sociales, con un video publicado por uno de los habitantes de la zona rural de Jamundí. En él se evidencian únicamente las estructuras utilizadas para la carga. No había rastro de las camionetas de alta gama que movilizaban en el momento del hurto ni de la cabecera de las ‘niñeras’.

Horas después, se conoció que otro vehículo de carga había sido robado en la zona rural de este municipio. Delincuentes interceptaron un camión que transportaba pollos en la vía que conduce al corregimiento de Robles, llevándose la carga y al conductor hacia el sector de Timba, en los límites de los departamentos del Valle y el Cauca.

La inseguridad en esta zona del país, específicamente en la vía Panamericana y demás corredores que conectan a Jamundí con el norte del Cauca, continúa generando preocupación entre los transportadores, quienes piden verdaderas garantías de seguridad en la zona.



“La inseguridad para el gremio transportador de carga es en todo Colombia, pero ahí, en el sector, diariamente se roban un camión o dos camiones, y aparecen por partes o no aparecen. En el Cauca secuestran camioneros, se roban carros cargados con fusil en mano”, señaló un transportador, quien solicitó la reserva de su identidad.

