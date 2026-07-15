Feid, Marc Anthony y más artistas harán concierto para ayudar a damnificados en Venezuela

A finales de mes de junio, Venezuela fue víctima de dos terremotos que, hasta la fecha, ha dejado más de 4.000 muertos y miles de heridos. Este hecho ha generado una unión en Latinoamérica, tanto económica como social, para ayudar a todos los damnificados por esta difícil situación.

Por eso, la música también optó por sumarse en esta ola de ayudas a todos los venezolanos afectados por este hecho. El concierto, que llevará por nombre “Unidos por Venezuela”, tendrá a Marc Anthony, Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Enrique Santos como parte del cartel.

Foto: suministrada

El objetivo del evento será recaudar dinero para ayudar a los damnificados. Sin embargo, este se llevará a cabo en Miami con el objetivo de que sea mayor el dinero recogido para llevar a todas las personas que atraviesan esa difícil situación. Este se llevará a cabo el 16 de agosto en Kaseya Center a las 6:00 de la tarde (hora local).

Pero los que no se encuentren en Miami también podrán ayudar, pues durante la transmisión del concierto, el público podrá realizar aportaciones mediante códigos QR, mensajes de texto, plataformas digitales, además de donaciones corporativas y programas de aportación equivalente impulsados por empresas participantes.



Con una transmisión que llegará a millones de espectadores en distintos países, el concierto busca convertir la solidaridad en acciones concretas, canalizando recursos para la atención de la emergencia, la rehabilitación de infraestructura y el acompañamiento de miles de personas que perdieron sus hogares y medios de vida tras los sismos.