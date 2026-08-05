Feid debutó en el programa de Jimmy Fallon y dio detalles de su nuevo EP

Feid sigue sumando hitos en su carrera internacional. El artista realizó su primera presentación en solitario en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas de televisión más importantes de Estados Unidos, donde interpretó en vivo su más reciente sencillo, "A XON DE QUE".

Además de su actuación, el paisa sorprendió a sus seguidores al revelar la portada oficial de El Club De Las 19 Flores, su próximo EP, que estará disponible a partir del 19 de agosto en las plataformas digitales.

Esta producción corresponde a la segunda entrega de un proyecto musical dividido en cuatro partes, que servirá como antesala del lanzamiento de un álbum completo. Con este anuncio, Feid continúa generando expectativa entre sus fanáticos, quienes han seguido de cerca cada adelanto de esta nueva etapa artística.

Foto: suministrada

La presentación en el programa conducido por Jimmy Fallon llega después de que el colombiano cerrara con éxito el "Falxo Tour" por España. La gira incluyó presentaciones con boletería agotada en ciudades como Madrid, Santiago de Compostela y Alicante, ratificando el buen momento que vive el artista y su creciente convocatoria en Europa.



A este panorama se suman las tres nominaciones a los Premios Juventud, donde competirá en las categorías de Mejor Tema Urbano, Mejor Canción Urbana Rítmica y Mejor Canción Pop/Rítmica, reconocimientos que destacan el impacto de su música en la escena latina.

Con su debut como solista en un programa nocturno de la televisión estadounidense y el anuncio de El Club De Las 19 Flores, Feid continúa consolidando su presencia en el mercado internacional. El lanzamiento del EP, previsto para el 19 de agosto, marcará un nuevo capítulo en la estrategia musical del artista colombiano, que sigue ampliando su alcance dentro de la industria global.