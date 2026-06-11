Feid aperece con EP sorpresa con un estilo alejado al urbano y el perreo

Una vez más, Feid sorprendió a sus seguidores de la nada con nueva música. Sobre las 11:00 de la noche de este 11 de junio, el paisa apareció con un EP de cinco canciones con un estilo más hip-hop o rap, alejado del perro y urbano que venía mostrando de su proyecto el 'Green Print'.

El éxito de su reciente 'Falxxo Tour' lo ha acercado más con sus seguidores, además que a nivel internacional se sigue abriendo puertas y prueba de ello fue el anuncio de Madonna de incluirlo en su proyecto al lado de artistas talla mundial como Sabrina Carpenter, entre otros.

Feid // Foto: Universal Music Latin

Pero este EP sin duda cayó por sorpresa para todos sus seguidores, que tampoco se molestan por tener nueva música del 'Ferxxo'. En este proyecto vienen colaboraciones con Sfera Ebbasta, Granuja y Munic HB bajo el título de 'Moco Verde', una referencia a como se han referido en redes sociales algunos de sus "haters", en especial porque fue el apodo que lo puso alguien de la industria tras una discusión.

El estreno vino acompañado con el video oficial de "Pienxa en mí" con Sfera Ebbasta, que en menos de una hora se convirtió en una de las favoritas de sus seguidores, o en "50 MIL PEX" de un estilo rap calle y que cae bien en la nueva era del antioqueño.



Aún sigue creciendo la espera por la continuación del 'Green Print', pues en redes se han filtrado algunas canciones y unos preview que sus fans esperan escuchar pronto. O el esperado EP con Álvaro Díaz que llegará en octubre tras varios años de incertidumbre.