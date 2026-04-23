Feid habría revelado fecha en que saldrá nuevo EP con Álvaro Díaz: "Es una nueva era"

Tras el estreno de ‘Feid vs. Ferxxo’, de su gran proyecto Green Print, Salomón Villada Hoyos comenzó su gira del ‘Falxxo Tour’ en diferentes ciudades en Estados Unidos con para única (por ahora) en Bogotá este 26 de abril en el Royal Center en la localidad de Chapinero.

Pero en su última presentación en Estados Unidos, puntualmente en Nueva York, el paisa comenzó una campaña de “se busca al Ferxxo”, lo que dio paso a diversas teorías por parte de los fans de cuál sería el paso para seguir o si se venía un nuevo anuncio, el cual habría sido confirmado por el propio artista minutos antes de la presentación.

Feid // Foto: Universal Music Latin

Feid muestra su próximo EP con Álvaro Díaz

Pese que los fans pensaron que se trataría de la parte dos del Green Print, en realidad terminó sorprendido al poner fin a un adelanto de su próximo trabajo con el puertorriqueño Álvaro Díaz en donde se ven a ambos con toda la indumentaria del proyecto del paisa, además de él despidiéndose del Ferxxo y volviéndose nuevamente en Feid.

Lo que sorprendió y no gustó en algunos fans, fue que el clip confirmó que le proyecto saldría hasta el mes de octubre lo que para muchos fue demasiado tiempo y esperaban ver antes más de este dúo que ya ha dejado sencillos como “Lloro Pari” o “Gatitas Sandungueras”.



Aunque no hay confirmación oficial en redes de los artistas y disqueras, los presentes en el evento aseguraron que se mencionó que saldría hasta octubre de 2026 el proyecto entre los dos.

Feid y Álvaro Díaz impulsan sus carreras

El 2026 apunta a ser un año especial para los dos artistas, quienes se han mostrado más juntos desde diciembre de 2025 en el Día de Velitas. Ahora, anunciando un proyecto juntos y cada un creando música por su lado.

Díaz confirmó que su próximo álbum saldrá el 22 de mayo en donde vendrán el Ferxxo y Tainy, con quienes ha compartido diversas fotos en redes. Mientras que, por el otro lado, el paisa avanza en su gira y su reciente álbum.

Álvaro Díaz // Foto: suministrada