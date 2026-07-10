"A Xon De Qué", el primer adelanto de la segunda parte del Green Print de Feid

Feid continúa consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la música urbana con el lanzamiento de "A Xon De Qué", el primer sencillo de su próximo EP, El Club de las 19 Flores, producción que verá la luz el próximo 19 de agosto y que representa la segunda parte del universo creativo de Green Print.

Con este estreno, el intérprete de éxitos como LUNA, Classy 101 y Normal apuesta por una propuesta que explora el desamor desde una perspectiva íntima y honesta. La canción presenta una narrativa directa, en la que el artista aborda el proceso de aceptar el final de una relación que, aunque terminó, permanece presente en la memoria y las emociones.

Musicalmente, "A Xon De Qué" mantiene la esencia característica de Feid al combinar la sensibilidad de una historia nostálgica con la energía del reggaetón contemporáneo. El resultado es un tema que logra equilibrar momentos de reflexión con un ritmo diseñado para conectar tanto con quienes buscan una canción para dedicar como con quienes desean disfrutarla en la pista de baile.

El lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa para el cantante colombiano, quien continúa ampliando el universo sonoro que ha construido durante los últimos años y que lo ha convertido en uno de los artistas latinos con mayor impacto internacional.



Feid en concierto // Foto: AFP

Primer adelanto de El Club de las 19 Flores

El nuevo sencillo funciona como carta de presentación de El Club de las 19 Flores, un EP que llegará el 19 de agosto y que genera altas expectativas entre los seguidores del llamado Ferxxo.

Con este proyecto, Feid busca seguir desarrollando una identidad musical en la que las emociones ocupan un lugar central, sin dejar de lado la producción innovadora que caracteriza su propuesta artística. La combinación entre letras personales y sonidos urbanos ha sido uno de los elementos que lo han distinguido dentro del panorama del reggaetón actual.