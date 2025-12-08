Emergencias en Medellín: incendio dejó seis lesionados en Las Palmas y lluvias afectaron tres casas

Dos lesionados con quemaduras leves y cuatro con afectaciones por inhalación de humo, además del fallecimiento de un canino, fue el saldo de un grave incendio estructural que se registró en un edificio en el sector de Las Palmas, en Medellín, durante la noche de velitas.

Según el reporte oficial de las autoridades, tres tripulaciones de bomberos atendieron la conflagración que se originó en el piso 14 de la unidad residencial ubicada en la carrera 31 con calle 19, la cual tuvo que ser evacuada en su totalidad.

A la par, las fuertes lluvias en la parte occidental del distrito de Medellín afectaron el corregimiento de Altavista y la Comuna 13, específicamente el barrio Belencito.

“Debido a esto, cerca de 240 personas… ya está totalmente controlado. Se están haciendo las labores de inspección por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. De igual forma, se presentaron fuertes lluvias, en donde la quebrada Anadillas afectó tres viviendas con pérdida total de enseres”, detalló al respecto el director del Dagrd, Carlos Andrés Quintero.



El alcalde Federico Gutiérrez confirmó también que un vehículo tipo furgón que intentó atravesar la quebrada Altavista quedó atrapado en el cauce, aunque, por fortuna, no se registraron heridos.

Las autoridades informaron que, por ahora, se desconocen las causas del fuego, mientras que, para la otra emergencia, un equipo técnico de esta entidad de la Alcaldía avanza en la evaluación de las edificaciones para determinar que no se tenga ninguna afectación estructural. La Comisión Social del Dagrd también se encuentra realizando el censo, informó la Administración municipal.