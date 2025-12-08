En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Emergencias en Medellín: incendio dejó seis lesionados en Las Palmas y lluvias afectaron tres casas

Emergencias en Medellín: incendio dejó seis lesionados en Las Palmas y lluvias afectaron tres casas

Las autoridades informaron que se desconocen las causas del fuego, mientras que para la otra emergencia un equipo técnico del Dagrd avanza en la evaluación de unas 10 edificaciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad