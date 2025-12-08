Perrita se robó salchichón del D1: familia dice que no es ninguna "ladrona"

Un video grabado en un supermercado D1 de Rionegro, Antioquia, se hizo viral al captar una escena que mezcló humor y ternura. Las cámaras y los teléfonos de varios clientes registraron el momento en que una perrita salió del establecimiento con un salchichón en la boca, situación que generó comentarios y todo tipo de reacciones en redes sociales. Sin embargo, detrás de la escena viral hay una historia que su familia se encargó de aclarar.

El clip difundido en X y otras plataformas muestra cómo la perrita sale del supermercado moviendo la cola con el producto entre sus dientes. El momento no solo provocó risas, sino que también acumuló miles de reacciones en cuestión de horas.



Perrita Lucy en D1: qué pasó realmente

Lo que muchos desconocen es que la protagonista del video se llama Lucy y tiene hogar. Su dueña, Mercedes Castañeda, reconocida vendedora del centro de Rionegro, explicó que todo se trató de un malentendido. Cada semana, un benefactor le brinda apoyo económico para comprar alimento a varios animales en condición de calle, y parte de esa ayuda se destina a comprarle un salchichón a Lucy.

Ese día, doña Mercedes salió con sus dos perros, Lucy y otro llamado Lucas, al almacén donde suele adquirir el embutido. La perrita simplemente cargó el producto después de comprarlo, pero alguien grabó justo ese momento y lo compartió como si se tratara de un hurto.

“Ella no es ladrona. Fue algo que grabaron sin saber”, dijo su dueña, sorprendida por la viralidad del caso e inquieta por los rumores que circularon sobre su mascota.



https://www.facebook.com/share/v/1BaVnnWFvL/

Animales callejeros en Antioquia: una problemática creciente

Aunque la escena causó gracia, también abrió la conversación sobre la presencia de animales sin hogar en Antioquia. En lo que va del año, la Policía ha atendido 849 casos de rescate por abandono o maltrato, mientras que en Medellín la cifra asciende a 3.781 animales auxiliados, en su mayoría perros.

El caso de Lucy también recordó otros episodios recientes, como el de Bizcocho, un perro maltratado en Bolívar que tuvo que ser trasladado a una clínica veterinaria tras la intervención de las autoridades. Para organizaciones y defensores, estos hechos reflejan la necesidad de reforzar la protección y atención de la fauna callejera en la región, una problemática que sigue creciendo y que requiere acciones sostenidas.