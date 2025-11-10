Revelan fotos del lugar donde habrían planeado atentado con volqueta en Tunja

Blu Radio conoció en exclusiva que la volqueta usada en el atentado contra el batallón Simón Bolívar en Tunja habría ingresado a la ciudad el 27 de octubre, cargada de arena. Las autoridades confirmaron que alias ‘El Poeta’, cabecilla del frente José Adonay Ardila Pinilla del ELN, habría ordenado el ataque.

La volqueta que fue dejada en el barrio Prados de Alcalá el pasado sábado, a las cinco y seis minutos de la madrugada, habría ingresado a Tunja días antes del atentado, específicamente el 27 de octubre. El vehículo, que inicialmente transportaba arena, fue modificado para convertirse en un artefacto explosivo.

Tras el atentado, los grupos de inteligencia de la Policía Nacional realizaron un minucioso barrido de cámaras de seguridad en la ciudad. Gracias a este rastreo, lograron identificar personas y lugares relacionados con la preparación del atentado.

En diálogo con Blu Radio, el coronel Javier Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, confirmó que hasta el momento hay "seis personas en las líneas de investigación, las cuales participaron en algún aspecto de la preparación de este artefacto explosivo”.



De acuerdo con las autoridades, la orden del ataque habría sido impartida por alias ‘El Poeta’, cabecilla del frente José Adonay Ardila Pinilla del ELN. Este grupo armado ilegal habría planificado la acción terrorista con apoyo logístico en varios puntos de la ciudad.

Blu Radio conoció que durante el pasado fin de semana se realizaron dos allanamientos clave en Tunja. El primero se llevó a cabo en una bodega ubicada al sur de la ciudad, donde se hallaron huellas del paso de la volqueta y otros elementos usados en su adecuación.

“En ese lugar se preparó la volqueta, se soldaron las estructuras y se ensamblaron los 24 artefactos”, precisó una fuente de la investigación. El segundo allanamiento se realizó en una vivienda cercana al cantón militar Simón Bolívar, desde la cual los delincuentes podían observar directamente el batallón.

En esta casa, los investigadores hallaron una cocina, dormitorios, colchones, equipos de soldadura y un plano con el diseño de las rampas del vehículo. Según el informe, cada rampa estaba cargada con entre 10 y 15 kilos de explosivos, listos para detonar.

Como parte de las medidas de seguridad tras el atentado, llegarán a Tunja 180 uniformados adicionales de la Policía Nacional para reforzar la vigilancia y prevenir nuevas acciones terroristas en la capital boyacense.