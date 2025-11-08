En vivo
Alias el ‘Poeta’ sería el responsable del atentado terrorista en Tunja

El hecho se le atribuye al frente de guerra del ELN José Adonay Ardila Pinilla, quienes delinquen en Arauca, Casanare y ahora Boyacá.

Foto: suministrada
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

