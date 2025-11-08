Alias el ‘Poeta’ sería el responsable del atentado terrorista en Tunja

Luego de un Consejo de Seguridad realizado por las autoridades, debido a los hechos ocurridos hacia las 5:06 de la mañana de este sábado 8 de noviembre, las autoridades de Boyacá atendieron una grave emergencia luego de que fuera hallada una volqueta cargada con cerca de 24 artefactos explosivos en el barrio Prados de Alcalá, en inmediaciones del Batallón Simón Bolívar, por lo que las autoridades tuvieron que reforzar la seguridad en Boyacá tras el hallazgo de una volqueta cargada con explosivos en Tunja.

Las investigaciones preliminares indican que la volqueta habría sido movilizada desde Sogamoso hasta la capital boyacense. De acuerdo con el informe oficial, se detectó el vehículo abandonado gracias a la alerta de la comunidad, que reportó la situación a través del Plan Buen Vecino. Inmediatamente, unidades del Ejército Nacional y la Policía llegaron al lugar para verificar la amenaza y realizar una detonación controlada.

Sin embargo, el procedimiento no pudo efectuarse a la hora prevista, alrededor de las 8:10 de la mañana, ya que se estableció que los artefactos contaban con un sistema de temporización, lo que incrementó el riesgo.

Por seguridad, las autoridades evacuaron completamente la zona y la declararon en aislamiento mientras se ejecutaban las maniobras de control. En el transcurso de la mañana, equipos antiexplosivos hallaron dos dispositivos, de los 24, que habían sido lanzados y no detonaron; estos fueron neutralizados de manera controlada por las Fuerzas Militares.



Las primeras investigaciones señalan que esta acción terrorista fue planeada por la estructura del ELN José Adonay Ardila Pinilla, liderada por alias 'Poeta', por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

La Gobernación de Boyacá ofreció 200 millones de pesos adicionales por información que permita capturar a los demás integrantes de la organización, identificados como alias Eliecer, La Gata, Jesús Suárez, El Zorro y El Percy, y 100 millones de pesos por datos que conduzcan al responsable directo del atentado frustrado.

Según resultados arrojados por la investigación, este grupo armado ilegal tiene presencia en Arauca, Casanare y Boyacá, y estaría intentando expandir sus operaciones en el centro del país.

Atentado terrorista en Tunja

Tras un Consejo de Seguridad extraordinario realizado en Tunja, el mayor general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, informó que se ha ordenado aumentar la ofensiva militar contra las economías ilícitas del ELN y reforzar el pie de fuerza con tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 5. Asimismo, anunció un fortalecimiento de la inteligencia militar y una mayor articulación con la Policía Nacional y las autoridades locales.

“No permitiremos que los tentáculos criminales de estos terroristas pretendan sembrar miedo en este departamento. La prioridad del Ejército es la vida y la tranquilidad de los boyacenses. No bajaremos la guardia”, afirmó el alto oficial.

Como parte de las medidas adoptadas, se anunció la instalación y monitoreo de 121 cámaras de seguridad en los municipios de Tunja, Duitama, Paipa y Sogamoso, con el fin de reforzar la vigilancia y prevenir nuevos hechos violentos.

Las autoridades locales informaron que iniciará una fase de recuperación del área afectada, una vez culminen las labores de inspección y limpieza de la zona. Mientras tanto, se mantiene la presencia de unidades militares y policiales para garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad.

Las FF. MM. y todos los entes de seguridad reiteraron el llamado a los ciudadanos para colaborar con información que contribuya a desarticular las estructuras criminales responsables de este atentado. Cualquier información puede suministrarse a través de las líneas 147 del Gaula Militar y 107 de atención nacional.