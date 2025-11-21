La historia de cómo la Dian nombró a 274 personas pese a que un tribunal le ordenó lo contrario

Esta es la historia de cómo la Dian terminó nombrando a 274 personas en encargo justo después de que un tribunal le ordenó lo contrario, un capítulo más en la larga pelea de quienes se presentaron al concurso de méritos y hoy están acudiendo a la justicia para que les asignen un puesto en la entidad. La situación es tan compleja que la Dian está a punto de enfrentar sanciones por desacato, y un juzgado de Tunja le ordenó al presidente Gustavo Petro que intervenga en el tema.

El 12 de noviembre, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en un fallo de tutela, ordenó a la Dian abstenerse de hacer cualquier nombramiento por encargo o provisionalidad en cargos de Gestor II o sus equivalentes mientras la lista de elegibles en la que estaba el demandante conserve su vigencia o haya sido agotada.

Sin embargo, al día siguiente, el 13 de noviembre, la Dian expidió la resolución 013458 de 2025, en la que nombra en encargo a 274 personas en empleos de Gestor II. Todos los nuevos gestores eran empleados de la Dian y se presentaron a una convocatoria interna de la entidad para ser considerados para los encargos. Se trata de puestos con un salario aproximado de 8 millones de pesos como asignación básica.

¿Qué pasó? Según fuentes de Blu Radio, la recolección de firmas para los nombramientos terminó a las 5:00 de la tarde del 12 de noviembre, y la entidad solo fue notificada a la 1:35 p. m. del 13 de noviembre. Es decir, la notificación llegó cuando la resolución ya estaba firmada y los encargos, ejecutados.



Dian / Foto: Dian

El hecho ya está en manos de otro juzgado de Tunja, que advirtió a la Dian que, si no demuestra que cumplió la sentencia, abrirá un incidente de desacato incluso contra funcionarios como el nuevo director encargado, Carlos Emilio Betancourt. Además, el juzgado ordenó al presidente Gustavo Petro “adoptar internamente y de forma inmediata los mecanismos pertinentes para que se haga cumplir lo ordenado por este despacho judicial en el fallo de tutela del 12 de noviembre de 2025”.

La Dian ha perdido decenas de tutelas de personas que se presentaron al concurso de méritos y no han sido nombradas. El tema incluso llegó a la Corte Constitucional, que les dio la razón a los demandantes y reiteró que el principio del mérito debe primar. Es decir, para la Corte, la Dian está obligada a nombrar a quienes ganaron en los concursos y a usar las listas de elegibles en todos los cargos disponibles, y no solamente en los que se ofertaron públicamente.

La posición oficial de la Dian desde agosto es que existe una “imposibilidad material y jurídica” de cumplir las órdenes judiciales y que se está viendo forzada a nombrar cargos incluso en áreas donde no se necesita nuevo personal. El tema también está generando tensiones con quienes actualmente trabajan en la entidad como provisionales y han tenido que abandonar sus cargos en los últimos meses.