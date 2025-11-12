Policía identifica a tres implicados en el atentado con explosivos en Tunja

De acuerdo con la información oficial, entre los identificados se encuentran el experto en explosivos, el conductor del vehículo y la persona que compró el carro utilizado para ejecutar el ataque. El general Rincón señaló que los avances en la investigación se lograron gracias al análisis de cámaras de seguridad, el rastreo del vehículo y los testimonios de testigos que presenciaron los hechos.

El atentado, que generó una fuerte explosión en una zona urbana de la capital boyacense, dejó daños materiales y causó pánico entre los habitantes. Aunque no se reportaron víctimas mortales, el hecho ha sido calificado por las autoridades como un acto de alta peligrosidad que buscaba alterar el orden público y generar temor en la población.

Volqueta cargada con explosivos en Tunja. Foto: captura tomada de redes sociales

Las labores de inteligencia e investigación criminal continúan para identificar a los otros cuatro presuntos involucrados y establecer las motivaciones detrás del ataque. Según fuentes policiales, no se descarta la participación de estructuras criminales con presencia en el centro del país.

El general Rincón reiteró que la Policía Nacional mantiene un dispositivo especial de seguridad en Boyacá para evitar nuevos hechos de violencia y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para colaborar con información que permita dar con el paradero de los responsables y avanzar en su judicialización.