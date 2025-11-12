En vivo
Policía identifica a tres implicados en el atentado con explosivos en Tunja

Policía identifica a tres implicados en el atentado con explosivos en Tunja

El director general de la Policía Nacional, general William Rincón, confirmó que las autoridades ya identificaron a tres de los siete presuntos responsables del atentado con explosivos ocurrido el pasado fin de semana en Tunja.

