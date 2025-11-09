Gobierno ofrece hasta $900 millones de recompensa para dar con autores de atentado en Tunja

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
A menos de 24 horas del atentado registrado en Tunja, donde fue dejado un cargamento explosivo en una volqueta, los cuales tenían temporizador para detonar, y que dejó al menos tres policías heridos y daños en el batallón Bolívar, el ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmó que ya hay recompensa para dar con los responsables.
Se trata de un paquete hasta por $900 millones que dispuso el Gobierno nacional, para obtener información que permita capturar a tres presuntos miembros del ELN que estarían vinculados con este hecho.
Uno de ellos es alias ‘Saúl’, ‘Manuel’ o ‘Poeta’, cuyo nombre corresponde a Juseff Morales Betancourt. Este sería uno de los tres autores intelectuales del atentado, por quien se ofrece hasta $500 millones. Los otros dos serían alias ‘Eliecer’ y alias ‘Rastrillo’, quienes operarían entre los departamentos de Boyacá, Aruca y Casanare; por cada uno de ellos ofrece hasta $200 millones de recompensa.
Con esto, el ministro reconoce que el ELN estaría detrás de este atentado, “lo que demuestra su ADN como grupo terrorista”.
Este recurso dispuesto por el Gobierno nacional, se suma a los $100 millones de recompensa que dispuso la Alcaldía de Tunja, lo que da para un total de $1.000 millones.
Además, el ministro aseguró que el presidente Gustavo Petro ordenó disponer de todas las capacidades para dar con los responsables del atentado y que ha estado al tanto de la situación.