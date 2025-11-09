En vivo
Gobierno ofrece hasta $900 millones de recompensa para dar con autores de atentado en Tunja

Gobierno ofrece hasta $900 millones de recompensa para dar con autores de atentado en Tunja

El ministro de Defensa aseguró que el presidente Gustavo Petro ha estado al tanto de la situación y que pidió dar con los responsables.

