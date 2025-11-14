En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado contra Temístocles Ortega
Armero
Centro Democrático
Liga BetPlay

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Encuentran sin vida en hotel de Tunja a fonoaudióloga reportada como desaparecida en Bogotá

Encuentran sin vida en hotel de Tunja a fonoaudióloga reportada como desaparecida en Bogotá

Fonoaudióloga reportada como desaparecida en Bogotá apareció sin vida en un hotel de Tunja. Las autoridades investigan pistas sobre sus últimas horas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad