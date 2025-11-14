Encuentran sin vida en hotel de Tunja a fonoaudióloga reportada como desaparecida en Bogotá

La capital boyacense amaneció consternada este miércoles luego de que las autoridades confirmaran la muerte de Liliana Andrea Molina Garavito, fonoaudióloga de 51 años que había sido buscada intensamente por su familia desde el 10 de noviembre.

Su cuerpo fue encontrado en una habitación del hotel Pinzón Plaza, en pleno barrio Las Nieves de Tunja.

El caso salió a la luz cuando empleados del establecimiento alertaron a la Policía sobre rastros de sangre dentro de una de las habitaciones. La patrulla que atendió el llamado llegó al sitio hacia las 6:00 de la tarde del martes 11 de noviembre.

Al intentar ingresar, los uniformados notaron que la puerta estaba asegurada por dentro, por lo que debieron solicitar el apoyo del Cuerpo de Bomberos para poder forzar la entrada.



Una vez dentro, las autoridades hallaron a la mujer sin signos vitales y con heridas visibles que, según los primeros indicios, habrían sido provocadas con un vidrio.

Liliana Andrea Molina Garavito. Foto: Redes sociales

Pese a esa hipótesis preliminar, el CTI de la Fiscalía asumió de inmediato la investigación. Los peritos adelantan las labores urgentes para esclarecer las circunstancias de la muerte, analizar posibles elementos de violencia y reconstruir el recorrido de Molina Garavito desde el momento en que desapareció en Bogotá.

La profesional de la salud, trabajadora de los hospitales de Suba y Engativá, había salido de su vivienda en la localidad de Suba el 10 de noviembre por la mañana y no volvió a comunicarse con su familia.

Testimonios recogidos por sus allegados indican que pudo haber sido vista posteriormente en sectores como El Tunal y Yomasa, en el sur de la ciudad. Incluso, sus familiares advirtieron que podría haber sido víctima de escopolamina, una versión que también está siendo analizada por los investigadores.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se realizarán los exámenes forenses que permitan precisar las causas de su muerte.