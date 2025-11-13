En vivo
Ataque a bala en el norte de Bogotá deja tres capturados y dos heridos: vehículo fue abandonado

Ataque a bala en el norte de Bogotá deja tres capturados y dos heridos: vehículo fue abandonado

Información preliminar indica que se trataría de un presunto caso de fleteo. Autoridades capturaron a tres personas.

