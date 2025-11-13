Ataque a bala en el norte de Bogotá deja tres capturados y dos heridos: vehículo fue abandonado

Un violento ataque se registró en la noche de este jueves en el norte de Bogotá, donde un vehículo fue interceptado por dos grupos de hombres en motocicleta cerca al puente de la calle 116 con avenida Boyacá, según reportaron testigos presentes en la zona.

El automotor, que posteriormente apareció abandonado en un parque cercano, presentaba al menos 20 impactos de bala y había sido dejado sin placas, en un aparente intento de impedir su identificación.

Tres capturados y dos heridos

Fuentes policiales confirmaron que tres ocupantes de la camioneta Mazda fueron capturados, dos de ellos con heridas producto del ataque. Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales bajo custodia de las autoridades, mientras que el tercero fue detenido.

Los investigadores analizan si los ocupantes del vehículo estaban involucrados en algún hecho previo o si fueron víctimas de un ataque de fleteo.



De acuerdo con información preliminar, los agresores, que se movilizaban en al menos dos motos, extrajeron dos maletas grandes del interior del vehículo antes de emprender la huida.

Testigos aseguron que las maletas eran bantante grandes; sin embargo, las autoridades aún no confirman el contenido.

Port el momento, las autoridades en Bogotá informaron que al parecer se trataría de un presunto caso de fleteo. Otras reportes indican que varios hombres que iban a pie y en moto dispararon contra un vehículo particular. En la reacción de la Policía, se reportó un intercambio de disparos.

Atención. Muy extraño caso de fleteo hace pocos minutos en avenida Boyacá con calle 116. Delincuentes a pie y moto dispararon contra este vehículo y se llevaron dos maletas grandes, hubo gran balacera. Los ocupantes del auto lo dejaron abandonado más adelante y quitaron las… pic.twitter.com/8eXV7PuTo4 — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 14, 2025