Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Accidente en la Avenida Mutis, Bogotá: imputarán a Edwin Delgado por homicidio culposo

Accidente en la Avenida Mutis, Bogotá: imputarán a Edwin Delgado por homicidio culposo

El hombre es una de las tres personas que iba en el carro que ocasionó el grave accidente de tránsito en el occidente de Bogotá que dejó dos personas muertes y tres heridas.

