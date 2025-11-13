Accidente en la Avenida Mutis, Bogotá: imputarán a Edwin Delgado por homicidio culposo

El 24 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación imputará por homicidio culposo a Edwin Leonardo Delgado Comba, uno de los ocupantes del carro que ocasionó el accidente que el pasado 31 de octubre dejó dos personas muertas y tres heridas en la avenida José Celestino Mutis. La audiencia se realizará de manera virtual a las 2:00 de la tarde.

Delgado no era el conductor del automóvil esa madrugada, según dijo en una declaración pública, pero fue vinculado al proceso en calidad de garante. El abogado de las familias de las víctimas, Juan Manuel Castellanos explicó que la imputación a Delgado podría estar relacionada con documentos del vehículo que lo vinculan directamente y con posibles contradicciones en sus declaraciones ante la Fiscalía.

Castellanos insiste en que existen pruebas sólidas que permitirán esclarecer la responsabilidad de cada uno de los ocupantes del vehículo que causó el accidente y cobró las vidas de Viviana Suárez y Carlos Cavadía, quienes se movilizaban en sus motocicleta. El conductor sigue prófugo, pese a que ya fue identificado por la Fiscalía.

El accidente ocurrió sobre las 5:50 de la mañana del 31 de octubre, cuando un carro blanco que se desplazaba en sentido occidente–oriente perdió el control, saltó el separador e impactó de frente contra varios vehículos que transitaban por el carril contrario. El choque múltiple involucró motocicletas y, según algunos testigos, un bus del SITP. La fuerza del impacto volcó el vehículo y dejó una escena devastadora frente a una estación de gasolina Terpel.



Revelaron la identidad del conductor del vehículo. Foto: Redes sociales

En un comunicado difundido en redes sociales días después del choque, Delgado y su pareja, Camila Bermúdez, afirmaron que ambos dormían en la parte trasera del carro y que el conductor era un “conductor elegido” identificado como Rubén Romero, quien supuestamente los recogió en un bar minutos antes del accidente. También sostuvieron que nunca intentaron huir y que colaboraron con las autoridades.

Sin embargo, esta versión ha sido desestimada por el abogado Castellanos, quien señaló que no existe evidencia de que un conductor elegido estuviera al mando del vehículo.

Según el jurista, esa afirmación fue desvirtuada desde las primeras entrevistas y contradice relatos bajo juramento y otros elementos probatorios. Castellanos afirma que el supuesto conductor estuvo compartiendo con ellos desde las 3:00 de la mañana, por lo que descarta que se tratara de un servicio contratado.

Sobre el conductor prófugo, Castellanos señaló que esta parte del proceso depende de la hipótesis investigativa de la Fiscalía. Lo que sí es claro, afirmó, es que los tres ocupantes del vehículo “han tratado de dar una cortina de humo” sobre lo que realmente ocurrió.

Para la familia de las dos víctimas mortales, el proceso ha sido doloroso e imposible de dimensionar, según el abogado. Pese a ello, han decidido acogerse a las orientaciones jurídicas de la Fiscalía y del abogado que los representa. Castellanos aseguró que, aunque no solicitará medida de aseguramiento, confía en que el proceso avanzará hacia una sentencia condenatoria.

Con la audiencia del 24 de noviembre se abrirá formalmente el proceso penal contra Edwin Delgado. La Fiscalía, por su parte, continúa en la búsqueda del conductor prófugo, pieza clave para reconstruir a detalle cómo ocurrió el choque que enlutó a dos familias.