Caso accidente Av. Mutis en Bogotá: conductor que acabó con vida de motociclistas sigue prófugo

Este lunes, 3 de noviembre, se llevaron a cabo las honras fúnebres de Viviana Suárez y Carlos Cavadía, la pareja de motociclistas que perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en la Avenida Mutis en la mañana del 31 de octubre en el occidente de Bogotá.

En conversación con Noticias Caracol, la familia expresó su preocupación por lo que consideran, aparentemente, falta de celeridad en el caso, ya que han transcurrido tres días sin que se haya asignado un fiscal y sin que el conductor que impactó a la pareja haya sido capturado, permaneciendo prófugo. Ni siquiera se ha llevado a cabo la primera audiencia después de los hechos, lo cual, según el abogado de las víctimas, comprueba la falta de celeridad en este lamentable caso.

Vale recordar que, según el dueño del carro blanco, él no iba manejando sino que habían pedido el servicio de un conductor elegido y este habría ocasionado el fatal accidente.

Revelaron la identidad del conductor del vehículo. Foto: Redes sociales

Exigen ubicar y capturar al conductor del vehículo

A pesar de la gravedad de los hechos, la familia y el abogado denuncian una alarmante ausencia de comunicación oficial. El abogado de las víctimas afirma no contar con ninguna versión oficial por parte de la Policía ni de la Fiscalía General de la Nación. Transcurridos tres días, no tienen ningún reporte oficial, ni han recibido un dictamen de medicina legal que determine qué fue lo que pasó realmente. Por ello, el abogado pide con urgencia una orden de captura contra el conductor elegido que la pareja habría contratado, y que actualmente se encuentra prófugo.



El dueño del vehículo involucrado emitió un comunicado especificando que, aunque él y su novia iban dentro del carro, no era él quien iba al volante. Aseguró que quien conducía era un conductor elegido que habían solicitado tras estar departiendo en un establecimiento. No obstante, la investigación cuenta con información creciente y videos que mostrarían que el vehículo habría participado en "piques ilegales" o "rodadas" en Cundinamarca horas antes de este siniestro, y el distrito investiga si dicha conducta está relacionada con el accidente.

Ante la inacción judicial, la familia clama por justicia. El hermano de Viviana expresó su deseo de justicia, que los responsables sean aprendidos y que el caso no quede impune, pues hacer justicia ayudaría a sanar el dolor de la familia.



Los motociclistas eran pareja y dejan un niño

Viviana Suárez y Carlos Cavadía salieron de casa, como era su costumbre, en sus motocicletas, dirigiéndose a sus respectivos trabajos, que se encontraban en la vía Bogotá-Cota. Según la madre de Viviana, su hija tomaba la Avenida Mutis para evitar el trancón de la calle 80. La tragedia ocurrió cuando un vehículo blanco se volcó y los impactó, arrebatándoles la vida en cuestión de segundos.

Además de las dos víctimas mortales, las autoridades confirmaron que otras tres personas resultaron heridas en el siniestro.