Pareja involucrada en fatal accidente de la Av. Mutis de Bogotá se pronuncia: "Nos duele"

Un nuevo capítulo se suma al trágico accidente que en la madrugada del 31 de octubre sacudió a Bogotá. Dos personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas tras un violento choque múltiple ocurrido hacia las 5:50 a. m. en la avenida Mutis (calle 63) con carrera 114, en la localidad de Engativá, frente a una estación de gasolina Terpel.

En videos que rápidamente circularon en redes sociales se ve a una pareja descendiendo del automóvil blanco que protagonizó el siniestro.

Se trata de Camila Bermúdez y Edwin Delgado, quienes fueron señalados por los usuarios como los responsables del fatal accidente. Ante la ola de acusaciones y el señalamiento público, ambos decidieron romper el silencio y contar su versión de los hechos.

Accidente de tránsito este viernes en Bogotá Foto: suministradas

“Antes que nada, queremos dar nuestras condolencias a las familias afectadas. Esto es muy duro para nosotros, nos duele todo lo que sucedió”, afirmaron Bermúdez y Delgado en un comunicado difundido en redes sociales.



El siniestro, según el reporte oficial, involucró un carro particular, varias motocicletas y, de acuerdo con algunos testigos, un bus del SITP. El impacto fue tan fuerte que el vehículo terminó volcado sobre el pavimento. En el lugar murieron de manera instantánea dos motociclistas identificados como Viviana Suárez y Carlos Cavadía, una pareja que se dirigía a sus trabajos por esa vía habitual.

Según las primeras versiones de las autoridades, el conductor del vehículo particular huyó del sitio y es buscado por la Policía Metropolitana de Bogotá.



¿Qué dijo la pareja sobre el conductor que huyó?

En su declaración pública, Edwin Delgado insistió en que ni él ni su pareja iban manejando. “La noche del 30 de octubre participamos en una caravana de Halloween. Como habíamos tomado, le entregué el carro a Rubén Romero, quien me presta servicios de lavado y conducción. Tengo pruebas de que él nos recogió a las 5:54 a. m. del bar”, afirmó.

Estos son los videos que compartió la pareja

Publicidad

Delgado relató que el accidente ocurrió mientras ambos dormían en la parte trasera del automóvil.

“Desperté cuando el carro ya estaba volcando. Saqué a Camila del vehículo y fue ahí cuando la gente comenzó a rodearnos. Pensé que venían a ayudar, pero empezaron a robarnos”, contó. El joven aseguró que el verdadero conductor escapó y que las cámaras de seguridad podrían comprobarlo.

Publicidad

La pareja sostuvo además que nunca intentó huir y que colaboró con las autoridades. “Estuvimos en el lugar hasta que llegó la Policía y la ambulancia. Luego fuimos trasladados a la clínica Alcalá”, dijeron. También denunciaron haber recibido amenazas de muerte tras la difusión de su identidad en redes sociales.

“Nos duele profundamente lo ocurrido. Pensamos en el dolor de las familias de las víctimas, es horrible. Pedimos perdón desde el fondo de nuestro corazón”, expresaron al final de su declaración.

Entre tanto, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del choque que, en la madrugada de Halloween, dejó dos vidas truncadas y a toda una ciudad conmocionada.