Video muestra al conductor que provocó fatal choque en la Av. Mutis segundos previos al accidente

Un nuevo video conocido en las últimas horas reveló quién iba al volante del vehículo que protagonizó el trágico accidente ocurrido en la madrugada del 31 de octubre en la avenida Mutis, occidente de Bogotá.

El siniestro, que dejó dos personas muertas y tres heridas, mantiene consternada a la comunidad bogotana y ha encendido las alarmas por el exceso de velocidad y los presuntos piques ilegales en esa zona de la capital.

El hecho ocurrió hacia las 5:50 de la mañana en la calle 63 con carrera 114, frente a una estación de gasolina Terpel. De acuerdo con los reportes iniciales, un automóvil blanco que se desplazaba en sentido occidente–oriente perdió el control, saltó el separador e impactó de frente contra varios vehículos que transitaban en el carril contrario. La fuerza del choque fue tal que el carro terminó volcado sobre el asfalto.

Accidente de tránsito este viernes en Bogotá Foto: suministradas

Las víctimas mortales fueron Viviana Suárez y Carlos Cavadía, una pareja de motociclistas que se dirigía a sus lugares de trabajo cuando fueron sorprendidos por el vehículo fuera de control. Su muerte fue instantánea. Otras tres personas resultaron heridas, lo que obligó a la llegada inmediata de ambulancias y unidades de rescate al sitio del siniestro.



El teniente coronel John Silva, jefe Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, explicó que el caso ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de determinar las causas y responsabilidades del fatal hecho. “Se realizó el procesamiento del lugar de los hechos y el material probatorio será entregado a la Fiscalía para establecer las circunstancias que llevaron a este lamentable accidente”, indicó el oficial.

El nuevo video que circula en redes sociales muestra los segundos previos al impacto y a la persona que, presuntamente, conducía el vehículo. Las imágenes coinciden con versiones de testigos que aseguran que el conductor iba a gran velocidad e incluso habría participado en piques ilegales durante la madrugada.

Nuevo video del accidente de la Avenida Mutis

Publicidad

Tras el choque, el conductor del automóvil huyó del lugar, pese a que algunos ciudadanos intentaron detenerlo junto a su acompañante.

Las autoridades adelantan su búsqueda y no descartan que estuviera bajo los efectos del alcohol. “Estamos recolectando todas las evidencias, incluidos videos de cámaras de seguridad, para ubicar y capturar al responsable”, agregó el teniente coronel Silva.

El accidente ha generado indignación entre los habitantes del sector, quienes denuncian que en esa zona de la avenida Mutis son frecuentes las carreras clandestinas y los vehículos que circulan a alta velocidad durante la noche. Mientras avanza la investigación, familiares y amigos de las víctimas exigen justicia y mayor control por parte de las autoridades para evitar que tragedias como esta se repitan.