Revelan la identidad de la pareja que murió en fatal choque en la Av. Mutis de Bogotá

Un trágico accidente en la madrugada del 31 de octubre en el occidente de Bogotá dejó como saldo dos personas muertas y tres más heridas. El siniestro ocurrió hacia las 5:50 de la mañana en la avenida Mutis (calle 63) con carrera 114, en la localidad de Engativá, justo frente a una estación de gasolina Terpel.

En el hecho se vieron involucrados un carro particular, tres motocicletas y un bus del SITP.



Identidades de las víctimas del accidente en la Av. Mutis

Las víctimas mortales fueron una pareja de motociclistas identificada como Viviana Suárez y Carlos Cadavía, quienes se dirigían a sus lugares de trabajo cuando fueron impactados por un vehículo blanco marca Volkswagen que perdió el control, de acuerdo con información de Noticias Caracol.

Viviana Marcela Suarez Isaza murió en el accidete de la Av. Mutis. Foto: Redes sociales

Ambos acostumbraban movilizarse juntos en la mañana, acompañándose durante el trayecto por la avenida Mutis, una ruta que solían tomar para evitar los trancones de la calle 80.

“Ella siempre cogía esa ruta porque se evitaba el trancón de la 80. Salieron juntos, como todos los días, y no regresaron”, relató entre lágrimas Luzdari, madre de Viviana, al medio anteriormente mencionado. Su hermano, Jhon Isaza, pidió justicia: “Causó un daño muy grande y no fue capaz de quedarse a responder ni de prestar ayuda. Mi hermana y Carlos perdieron la vida por un irresponsable”.



No miran dos borrachos que andan en un carro. Ser tan irresponsables, no ver que dañan a una familia entera contó Luz Dary

De acuerdo con las autoridades, el conductor del automóvil involucrado huyó del lugar y es actualmente buscado por la Policía Metropolitana de Bogotá. Las primeras versiones apuntan a que el hombre podría haber estado bajo los efectos del alcohol e incluso participando en piques ilegales horas antes del siniestro.

"Ella no merecía de haberse ido así injustamente por un borracho irresponsable", relató con dolor la madre de la joven.

En un nuevo video de cámaras de seguridad difundido en redes sociales se observa el instante en que el carro blanco avanza a gran velocidad, intenta adelantar a un bus del SITP, pierde el control, salta el separador e invade el carril contrario, arrollando a los motociclistas y terminando sobre el andén. Las imágenes, que forman parte de la investigación, serían clave para establecer la responsabilidad del conductor.

Este es el nuevo video:

#ATENCIÓN. Se revela otro video que muestra el momento exacto del fatal accidente en la Av. Mutis de Bogotá, donde perdieron la vida dos motociclistas. En las imágenes de seguridad se ve cómo un carro blanco, a alta velocidad, invade el carril contrario y arrolla a las víctimas. https://t.co/qaUEUfrLSl pic.twitter.com/EesNbTWcj7 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 1, 2025

El impacto fue tan fuerte que el ruido detuvo a quienes transitaban por la zona. Testigos grabaron los minutos posteriores al choque, en medio de la confusión y las discusiones por intentar identificar al responsable. Las autoridades confirmaron que además de las dos víctimas mortales, tres personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales.

El Distrito y la Secretaría de Movilidad investigan si el conductor formaba parte de un grupo de corredores que realizaba rodadas ilegales en municipios de Cundinamarca la noche anterior. Mientras tanto, familiares y allegados de las víctimas exigen justicia y hacen un llamado a la responsabilidad en las vías, recordando que la imprudencia y el exceso de velocidad siguen cobrando vidas en las calles de Bogotá.