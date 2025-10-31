Video del momento exacto del fatal choque que dejó dos motociclistas muertos en Bogotá

Un trágico accidente de tránsito en la mañana de este viernes, 31 de octubre, cobró la vida de dos personas en el occidente de Bogotá.

El siniestro, que quedó registrado en cámaras de seguridad, ocurrió hacia las 5:50 a.m. en la calle 63 con carrera 114, a la altura de la avenida Mutis, justo frente a una estación de gasolina Terpel.

En las imágenes difundidas a través de redes sociales se observa el instante en que un carro blanco, marca Volkswagen, pierde el control y termina colisionando con tres motocicletas y un bus del SITP que se movilizaban por el corredor vial.

El impacto fue tan fuerte que el vehículo terminó volcado sobre el pavimento, mientras que dos de los motociclistas murieron de forma instantánea.



Este es el video del accidente en la Avenida Mutis

De acuerdo con versiones preliminares entregadas por las autoridades, el automóvil involucrado viajaba a alta velocidad en sentido occidente–oriente, cuando su conductor perdió el control, saltó el separador y embistió a los motociclistas que circulaban en sentido contrario.

Testigos relataron que, tras el choque, los ocupantes del carro descendieron del vehículo y huyeron del lugar, dejando atrás la escena del accidente.

Publicidad

“Según la información inicial, el conductor se dio a la fuga y estamos adelantando todas las labores investigativas para ubicarlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, explicó el coronel John Silva, jefe de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá. El oficial confirmó además que varios heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, aunque no se ha precisado su estado de salud.

Accidente de tránsito este viernes en Bogotá Foto: suministradas

Mientras tanto, usuarios en redes sociales han compartido videos y fotografías del momento exacto del siniestro, además de las supuestas placas del vehículo involucrado, con el fin de ayudar a identificar al responsable. Las autoridades pidieron prudencia a la ciudadanía y recordaron que la información oficial será confirmada una vez avancen las investigaciones.