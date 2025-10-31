Fatal accidente de tránsito en Bogotá: choque múltiple entre motos y carro deja al menos 2 muertos

Un grave accidente de tránsito se registró en sobre las 5:50 de la mañana de este viernes, 31 de octubre, en la calle 63 con carrera 114, a la altura de la avenida Mutis, frente a una estación de gasolina Terpel, en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con un reporte preliminar entregado desde el lugar de los hechos, un carro particular blanco se volcó luego de chocar contra dos motocicletas que transitaban por esa vía.

Los dos motociclistas fallecieron de manera instantánea en el punto. Hasta el momento, las autoridades de criminalística no han llegado al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos.

La avenida Mutis permanece completamente cerrada mientras se adelantan las labores correspondientes. El siniestro ha generado un fuerte trancón en la zona, con decenas de vehículos intentando tomar rutas alternas para evitar el congestionamiento.



Sobre el estado de salud de las personas que viajaban en el carro, aún no se tiene información confirmada, aunque ambulancias ya se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia.

"Unidades de zona de atención mantienen cerrada la zona, a la espera de unidades de tránsito y criminalística", informó Movilidad.