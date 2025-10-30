En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / No tenemos por qué reconsiderar decisiones: sec. Seguridad de Bogotá por medidas para motos

No tenemos por qué reconsiderar decisiones: sec. Seguridad de Bogotá por medidas para motos

Restrepo confirmó que restricciones a circulación de motocicletas se mantienen firmes y que autoridades procedieron con capturas y comparendos ante intentos de bloqueo y agresiones a funcionarios.

Secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo.
Secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo
Blu radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo habló sobre las restricciones a la circulación de motocicletas en Bogotá este fin de semana festivo en medio de la celebración de Halloween.

El funcionario dijo que las medidas se mantienen firmes, y que las autoridades procedieron con capturas y comparendos ante los intentos de bloqueo y agresiones a funcionarios.

"Las medidas se van a mantener y se van a cumplir hasta el lunes festivo. No tenemos por qué reconsiderar decisiones que buscan el bienestar general en primer lugar", dijo el secretario, quien enfatizó que la medida está debidamente justificada y que el anuncio se realizó de acuerdo con los criterios definidos por la Constitución y la ley.

"El gobierno distrital nunca transgrede los parámetros jurídicos", dijo Restrepo en Recap de Blu radio.

Pese a los requerimientos de gremios como Fenalco Bogotá, que han solicitado a la Alcaldía reconsiderar las restricciones, el secretario fue enfático en decir que, dialogar sobre el cumplimiento de la ley, equivale a desconocerla.

"El interés general nunca estará por debajo del interés de un grupo en particular de ciudadanos", expresó.

Restrepo también habló sobre aquellos que se han dedicado a bloquear calles o agredir funcionarios:

"Claramente son individuos que se creen con más derechos que todo el resto de los bogotanos o definitivamente están decididos a desconocer la ley", dijo.

Restricciones nocturnas y sanciones

El funcionario recordó a los oyentes las consecuencias del incumplimiento: si un motociclista es detenido en vías como la autopista norte, su moto "será inmovilizada" y tendrá que pagar una multa y enfrentar una sanción por incumplimiento de la norma, según lo establece el código de tránsito y los códigos de convivencia y seguridad.

Escuche la entrevista:

