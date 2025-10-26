El pasado jueves 23 de octubre de 2025, Bogotá vivió una de las celebraciones más icónicas de Halloween con la “Party Spicy de Entierro”, evento organizado por Smirnoff, que tuvo como protagonista su nuevo sabor Spicy Tamarindo, una mezcla que combinó el picante y el dulce en una experiencia que sorprendió a los asistentes.

La cita se llevó a cabo en el Lourdes Music Hall, donde cientos de personas se reunieron para disfrutar de una noche cargada de música y color. Los artistas Reykon y Juliana La Colombiana fueron los encargados de poner el ritmo a la fiesta.

El Smirnoff Spicy Tamarindo, que se ha convertido en uno de los sabores más comentados en redes sociales, fue el protagonista de la noche. Su propuesta combina el característico sabor del tamarindo con un toque picante que, según los organizadores, representa una forma diferente de disfrutar el licor.

Bogotá fue escenario de uno de los eventos más icónicos del año en la celebración de Halloween Foto: Blu Radio

Los asistentes pudieron acceder al evento adquiriendo previamente una botella del nuevo sabor en cadenas autorizadas y plataformas digitales, una dinámica que permitió controlar el aforo y garantizar una celebración segura.



El evento contó además con la conducción de Cara y Valentino, quienes lograron mantener la energía del público durante toda la noche. Entre las actividades más destacadas estuvo el concurso de disfraces, que premió la creatividad de los asistentes con jugosos premios y se convirtió en uno de los momentos más aplaudidos de la fiesta.