Movilidad Bogotá hoy viernes 31 de octubre: motociclistas protestan y bloquean vías

El jueves, Bogotá vivió una jornada de bloqueos y manifestaciones protagonizadas por grupos de motociclistas inconformes con las restricciones establecidas por la Alcaldía en el Decreto 528 de 2024.

La medida, vigente desde el jueves y hasta el próximo lunes festivo, prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero y restringe su tránsito entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. en 18 corredores principales de la capital.

Durante las protestas del jueves se registraron cierres en vías como la Avenida Boyacá, la Carrera Séptima y la NQS. Los bloqueos ocasionaron congestiones de gran magnitud, enfrentamientos con la Policía y algunos actos de vandalismo.

Los manifestantes aseguraron que la medida afecta a miles de trabajadores que dependen de sus motocicletas para transportarse o cumplir con sus labores.

Este viernes 31 de octubre, la ciudad amaneció nuevamente con la amenaza de nuevas movilizaciones y plantones convocados por distintos grupos de motociclistas.

Según reportes ciudadanos y convocatorias difundidas en redes sociales, están previstas al menos cinco concentraciones en diferentes puntos de Bogotá:



Manifestación en contra del Decreto 528

Hora: 4:30 a. m. - Lugar: Avenida Villavicencio con Autopista Sur



Plantón “Galán, el mundo nos mira”

Hora: 6:30 a. m. - Lugar: Ágora, Avenida Esperanza #38-47



Movilización UD

Hora: 8:00 a. m. - Lugar: Universidad Distrital, sede Macarena



Triki Triki Halloween

Hora: 10:00 a. m. - Lugar: Plaza de Bolívar



Rodada del Terror

Hora: 8:00 p. m. - Lugar: Estadio El Campín