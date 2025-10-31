Movilidad Bogotá hoy viernes 31 de octubre: motociclistas protestan y bloquean vías

El jueves, Bogotá vivió una jornada de bloqueos y manifestaciones protagonizadas por grupos de motociclistas inconformes con las restricciones establecidas por la Alcaldía en el Decreto 528 de 2024.
La medida, vigente desde el jueves y hasta el próximo lunes festivo, prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero y restringe su tránsito entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. en 18 corredores principales de la capital.
Durante las protestas del jueves se registraron cierres en vías como la Avenida Boyacá, la Carrera Séptima y la NQS. Los bloqueos ocasionaron congestiones de gran magnitud, enfrentamientos con la Policía y algunos actos de vandalismo.
Los manifestantes aseguraron que la medida afecta a miles de trabajadores que dependen de sus motocicletas para transportarse o cumplir con sus labores.
Este viernes 31 de octubre, la ciudad amaneció nuevamente con la amenaza de nuevas movilizaciones y plantones convocados por distintos grupos de motociclistas.
Según reportes ciudadanos y convocatorias difundidas en redes sociales, están previstas al menos cinco concentraciones en diferentes puntos de Bogotá:
- Manifestación en contra del Decreto 528
Hora: 4:30 a. m. - Lugar: Avenida Villavicencio con Autopista Sur
- Plantón “Galán, el mundo nos mira”
Hora: 6:30 a. m. - Lugar: Ágora, Avenida Esperanza #38-47
- Movilización UD
Hora: 8:00 a. m. - Lugar: Universidad Distrital, sede Macarena
- Triki Triki Halloween
Hora: 10:00 a. m. - Lugar: Plaza de Bolívar
- Rodada del Terror
Hora: 8:00 p. m. - Lugar: Estadio El Campín