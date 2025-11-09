Habla abogado de familia de pareja que murió en accidente en Av. Mutis: "No había conductor elegido"

La madrugada del 31 de octubre terminó en una tragedia en el occidente de Bogotá, luego de que un siniestro vial sobre la Avenida José Celestino Mutis cobrara la vida de dos motociclistas y dejara a otras tres personas heridas.

Las víctimas fueron identificadas como Viviana Suárez y Carlos Cavadía, una pareja que se dirigía, como de costumbre, en sus motocicletas hacia sus lugares de trabajo por la vía que conduce a Cota. Según relató la madre de Viviana a Noticias Caracol, ambos solían tomar la Avenida Mutis para evitar la congestión vehicular de la Calle 80.

El trágico accidente ocurrió cuando un vehículo particular blanco volcó y los arrolló, causándoles la muerte de manera instantánea. Tras el impacto, el conductor del automóvil huyó del lugar.

Días después, Edwin Delgado, propietario del vehículo, y su pareja, Camila Bermúdez, quienes también viajaban en el carro, emitieron un comunicado en redes sociales negando que Delgado fuera quien conducía.



Aseguraron que, luego de participar en una rodada de Halloween y encontrarse bajo los efectos del alcohol, habían contratado a un conductor elegido identificado como Rubén Romero, quien supuestamente tomó el volante hacia las 5:54 de la mañana.

El abogado Juan Manuel Castellanos, representante de las víctimas, denunció públicamente irregularidades en el proceso y pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar con los actos urgentes, citar a interrogatorio a Delgado y Bermúdez, y emitir orden de captura e imputación de cargos contra la persona que sigue prófuga.

La pareja dejó un bebé huérfano, lo que ha generado indignación en la comunidad, que exige esclarecer quién era el verdadero conductor. En diálogo con Noticias Caracol, Castellanos afirmó que “no existe tal conductor elegido y que el carro no contaba con una póliza de responsabilidad civil extracontractual”.

El abogado agregó que el presunto conductor, de nacionalidad extranjera, habría presuntamente estado consumiendo licor junto a la pareja en un bar hacia las 3:00 de la madrugada. “Lamentablemente, este establecimiento no ha querido suministrar los videos del momento en que compartieron, donde podría comprobarse si consumió o no bebidas alcohólicas”, puntualizó.