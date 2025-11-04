Abogado de víctimas denuncia irregularidades en investigación por siniestro vial en la Avenida Mutis

El abogado Juan Manuel Castellanos, representante de las víctimas del accidente ocurrido en la madrugada del 31 de octubre sobre la Avenida José Celestino Mutis, solicitó a la Fiscalía avanzar en los actos urgentes y emitir órdenes a la policía judicial para esclarecer la responsabilidad de cada una de las personas que están involucradas en los hechos que dejaron dos motociclistas muertos y tres personas heridas.

“Lo mínimo es que llamen a interrogar a las dos personas que han venido participando de manera activa en las redes sociales, evitando su judicialización, ya que en las múltiples declaraciones que han dado ni siquiera han proporcionado número de teléfono, número de cédula ni datos de ubicación del supuesto conductor, como tampoco en qué aseguradora tenían registrado el carro”, solicitó el abogado Castellanos.

Castellanos advirtió que los capturados no habrían sido puestos a disposición de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) ni presentados ante un juez de control de garantías, pese a la gravedad de los hechos.

También hizo un llamado para que se emita una orden de captura e imputación de cargos contra la persona que presuntamente conducía el vehículo implicado en el siniestro. “Este abogado solicita que se adelante la investigación y que, de manera rápida, se llame a audiencia de formulación de imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se exhorta finalmente para que esa persona que huye de los hechos se entregue rápidamente a las autoridades”.



Recientemente, el dueño del vehículo, Edwin Delgado, y su pareja, Camila Bermúdez, publicaron un comunicado en redes sociales en el que niegan haber conducido el carro al momento del accidente. Según su versión, el responsable sería un hombre identificado como Rubén Romero, quien presuntamente los recogió esa madrugada tras una rodada de Halloween.

En el documento, Delgado explicó que él y su novia, en estado de embriaguez, optaron por no manejar y pidieron a Romero, quien “presta servicios de conductor”, que los llevara a casa. Asegura contar con videos y registros de cámaras que demostrarían que Romero fue quien tomó el volante cerca de las 5:54 a.m. “Me duele mencionarlo, pero están poniendo mi cara, mi imagen, que yo soy el culpable, que yo soy el asesino, y eso no es así”, escribió.

Delgado relató que se quedó dormido en la parte trasera del automóvil y que despertó justo cuando el vehículo comenzó a volcarse. Según su testimonio, tras el impacto intentó rescatar a su pareja y, en medio de la confusión, fueron increpados por la comunidad, que los acusó de haber provocado el accidente. “Pensé que el accidente solo nos había pasado a nosotros, por eso dije que llamaría a la aseguradora”, sostuvo.

Tras la difusión de los videos en redes sociales, ambos denunciaron ser víctimas de amenazas e intimidaciones, y anunciaron acciones legales por calumnia y daño moral contra quienes los señalaron sin pruebas. Finalmente, Delgado expresó un mensaje de condolencias a los familiares de las víctimas.