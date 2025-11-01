Habla mamá de joven que murió junto a su pareja en la Av. Mutis en Bogotá: "Borracho irresponsable”

Una tragedia se registró en el occidente de Bogotá durante la mañana del viernes 31 de octubre de 2025, aproximadamente a las 5:50 de mañana. El siniestro se registró en la calle 63 con carrera 114, a la altura de la Avenida Mutis, justo frente a una estación de gasolina Terpel.

El siniestro se dio con un choque múltiple que involucró un carro particular blanco contra al menos dos o tres motocicletas y, según algunos reportes, un bus del SITP. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo particular terminó volcado sobre el pavimento.

El saldo del accidente fue una pareja de motociclistas que perdieron la vida de forma instantánea en el punto del choque. Las víctimas mortales fueron identificadas como Viviana Suárez y Carlos Cavadía, quienes se dirigían a sus trabajos por esa ruta habitual.

Accidente de tránsito este viernes en Bogotá Foto: suministradas

Además de los dos fallecidos, al menos tres personas más resultaron heridas, requiriendo la presencia de ambulancias para atender la emergencia. Reportes preliminares de las autoridades indican que el automóvil blanco viajaba a alta velocidad en sentido occidente–oriente, cuando el conductor perdió el control, saltó el separador e impactó a los vehículos que circulaban en el carril contrario.



La indignación creció, pues tras la colisión, los ocupantes del carro se dieron a la fuga, abandonando el sitio. Testigos presumen que el responsable pudo haber estado manejando en estado de embriaguez.

En entrevista con Noticias Caracol, Luz Dary Isaza, la mamá de la joven que murió, hizo un llamado a las autoridades buscando justicia para Viviana, quien dejó un niño huérfano.

“Ella siempre cogía esa ruta, pues porque se evitaba el trancón de la 80. Dos borrachos que andan en un carro, ser tan irresponsables. No ver que dañan una familia entera, le hacen el daño a una familia entera", relató.

Además, mencionó que "causó un daño muy grande y no fue capaz de quedarse en el sitio y responder por los hechos o mirar si podía prestarle los primeros auxilios a las personas".

El conductor se dio a la fuga tras el fatal accidente. Foto: Redes sociales y Noticias Caracol

El coronel John Silva, jefe de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá, confirmó que se están adelantando labores investigativas para ubicar al conductor fugitivo y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Luz Dary pide ayuda a la comunidad para dar con el paradero de los presuntos responsables de este hecho, señalando que "tiene que haber justicia. Justicia para ese tipo. Que pague con cárcel, con lo que sea, porque yo sé que ella no me merecía haberse ido así. Injustamente, por un borracho irresponsable”.