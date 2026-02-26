Lotería del Quindío, último sorteo hoy jueves 26 de febrero de 2026

La Lotería del Quindío volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del jueves 26 de febrero de 2026, cuando se realizó el sorteo número 3003, una edición especial que generó gran expectativa en diferentes regiones del país.

Con un atractivo plan de premios y múltiples oportunidades de ganar, esta jornada dejó nuevos millonarios y repartió importantes sumas en distintas categorías.



Premio mayor de la Lotería del Quindío

El número ganador del premio mayor de $2.000 millones fue: XXXX de la serie XXX. El afortunado poseedor de este billete se convirtió en el nuevo ganador del premio principal, consolidando al sorteo 3002 como una de las ediciones más destacadas del año.



Premios secos: resultados oficiales del sorteo 3003

Además del premio mayor, la Lotería del Quindío entregó múltiples premios secos en diferentes categorías. Estos fueron los números ganadores:

La entidad recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente número y serie en sus billetes originales para confirmar cualquier acierto.



Sorteo en vivo de la Lotería del Quindío

La Lotería del Quindío recordó que los resultados oficiales pueden consultarse a través de su transmisión en vivo y en sus canales institucionales, donde se publica información verificada y actualizada para garantizar transparencia y confianza.

¿Cómo reclamar los premios?

El proceso de reclamación depende del monto ganado y exige el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por la normativa vigente.



Premios menores a $5.000.000

Los ganadores deben presentar:



Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Billete original en buen estado, sin enmendaduras ni alteraciones.

Premios mayores a $5.000.000

Se requiere:



Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Billete original.

RUT actualizado.

Certificación de una cuenta bancaria activa a nombre del ganador.

De acuerdo con la Ley 1393 de 2010, los premios pueden reclamarse hasta un año después de la fecha del sorteo.



¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

El sorteo oficial se realiza todos los jueves a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por el canal regional Telecafé. Este horario fijo permite a los jugadores consultar los resultados de manera oportuna cada semana.



¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes oficiales están disponibles en:



Puntos de venta autorizados.

Agencias físicas y virtuales.

Club de Abonados.

Oficinas de la Lotería del Quindío.

Para ampliar información sobre resultados, premios, reglamentos y procesos oficiales, los interesados pueden consultar el sitio web oficial de la entidad, donde se publica contenido actualizado y validado para el público en general.