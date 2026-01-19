En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Registraduría autoriza recolección de firmas para cabildo abierto sobre militarización de Bogotá

Registraduría autoriza recolección de firmas para cabildo abierto sobre militarización de Bogotá

Con esta decisión se activa una herramienta constitucional, legal y democrática para que los bogotanos se pronuncien frente a la crisis de seguridad que atraviesa la capital del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad