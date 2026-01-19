Registraduría autoriza recolección de firmas para cabildo abierto sobre militarización de Bogotá

La Registraduría Nacional del Estado Civil avaló oficialmente la inscripción del Comité Promotor del Cabildo Abierto para discutir la asistencia militar o la militarización de Bogotá, con lo que dio luz verde al inicio de la recolección de firmas para convocar este mecanismo de participación ciudadana.

Con esta decisión se activa una herramienta constitucional, legal y democrática para que los bogotanos se pronuncien frente a la crisis de seguridad que atraviesa la capital del país. La iniciativa es promovida por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, quien impulsa el cabildo como un espacio de debate directo sobre la inseguridad.

Para que el cabildo abierto sea convocado ante el Concejo de Bogotá, el comité deberá recolectar 31.096 firmas válidas, equivalentes al 0,5 % del censo electoral de la ciudad, que actualmente asciende a más de 6,2 millones de ciudadanos habilitados para votar.

El proceso tiene sustento legal en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, que regula la asistencia militar, y en la Ley 1757 de 2015, que establece las reglas de los cabildos abiertos. La recolección de firmas comenzó formalmente el 17 de enero de 2026.



Una vez la Registraduría verifique y avale los apoyos ciudadanos, el cabildo abierto deberá realizarse en una sesión ordinaria del Concejo de Bogotá.

Según Uscátegui, el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, estará legalmente obligado a asistir, escuchar a la ciudadanía y responder institucionalmente a sus inquietudes.

La discusión se centra en la figura de la asistencia militar, que permite el apoyo temporal y excepcional de las Fuerzas Militares a la Policía cuando la violencia y el crimen superan la capacidad ordinaria del Estado.

Esta herramienta, aclaran los promotores, no implica militarizar la vida civil ni suspender derechos, y ha sido avalada por la Corte Constitucional bajo control civil y respeto a los derechos humanos.

Uscátegui recordó que la Constitución faculta al presidente de la República para autorizar esta medida, a solicitud del alcalde, y aseguró que el cabildo abrirá un debate democrático de fondo sobre la seguridad en Bogotá.