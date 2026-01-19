En vivo
Bogotá  / Un muerto y varios heridos por accidente de vehículo sin frenos al sur de Bogotá

Un muerto y varios heridos por accidente de vehículo sin frenos al sur de Bogotá

El vehículo arrolló inicialmente a una persona y posteriormente se llevó un vehículo, cuyo conductor quedó con lesiones de consideración en Bogotá.

