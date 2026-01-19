Un muerto y varios heridos por accidente de vehículo sin frenos al sur de Bogotá

Una persona murió y varias más resultaron heridas tras un grave accidente de tránsito ocurrido en la carrera 18L con calle 65B Sur, en inmediaciones del hospital Vista Hermosa, al sur de Bogotá. El siniestro involucró al menos a tres vehículos particulares y a un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

De acuerdo con versiones preliminares, uno de los carros se habría quedado sin frenos mientras descendía por la vía, lo que desencadenó la colisión. Un testigo relató que el vehículo descontrolado arrolló inicialmente a una persona, quien quedó atrapada entre las latas, perdió parte de la ropa y cayó a la vía, donde fue atropellada nuevamente.

Posteriormente, el mismo automóvil impactó a otro carro, un Chevrolet Corsa, cuyo conductor resultó gravemente herido, y el vehículo terminó con pérdida total.



Tras el accidente, organismos de emergencia atendieron a los lesionados, mientras agentes de tránsito y el grupo de criminalística hicieron presencia en el lugar para realizar el levantamiento del siniestro y adelantar las investigaciones correspondientes.

