Bogotá  / ¿Es mejor caminar por el pavimento? Solo el 10 % de los andenes en Bogotá están en buen estado

¿Es mejor caminar por el pavimento? Solo el 10 % de los andenes en Bogotá están en buen estado

Un estudio del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público reveló cuáles son las condiciones en las que los andenes de Bogotá se encuentran.

