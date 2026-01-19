¿Es mejor caminar por el pavimento? Solo el 10 % de los andenes en Bogotá están en buen estado

Caminar en Bogotá se ha transformado, para muchos, en una especie de campo minado. No es raro ver a peatones tener que bajarse del andén y avanzar por el pavimento, esquivando carros y motos, simplemente porque la acera no brinda las garantías que muchos esperan. Las baldosas sueltas, huecos, raíces levantadas o tramos sin pavimentar hacen que la seguridad realmente parezca lo contrario.

El problema no es simplemente una percepción aislada. Un estudio del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (Uaecd) puso cifras a una realidad que se vive día a día en la capital.



Solo el 10 % de los andenes en Bogotá están en buen estado

El informe señaló que se evaluaron 164.890 tramos de andenes en toda la ciudad. El resultado es contundente: tan solo 16.956, es decir, el 10,3 %, están en condiciones óptimas para caminar. La mayoría se mueve en un terreno intermedio: el 50,6 % fue calificado como “bueno” y el 33,7 % como “aceptable”. Aun así, hay 8.896 tramos, un 5,4 %, que se encuentran en estado insuficiente.

Si bien las cifras revelan algunos datos positivos, también explican por qué muchos bogotanos prefieren caminar por la calle. Especialmente, adultos mayores, personas con discapacidad y niños optan por enfrentar el riesgo del tráfico.

Andenes en Bogotá Suministrada

Huecos y raíces levantadas: los principales problemas de los andenes en Bogotá

El estudio evaluó los andenes bajo siete ítems clave. Algunas variables salieron mejor libradas que otras. Por ejemplo, en infraestructura, el 68 % de los tramos obtuvo una calificación óptima, y en seguridad pública el 89,6 % fue considerado bueno.

Pero, sin duda, el gran lunar se encuentra en el ambiente urbano. El 96,23 % de los andenes fue calificado como insuficiente por factores como:



Falta de sombra

Mala calidad del aire

Exceso de ruido

Sumado a esto, problemas como alcantarillas sin tapa, señalización podotáctil inexistente y superficies irregulares afectan la movilidad peatonal.



¿Cuáles son las zonas más afectadas por el estado de los andenes?

Las diferencias entre localidades dejan en evidencia el descuido en la ciudad. Usme y La Candelaria encabezan la lista de las zonas con peores índices para caminar. En contraste, localidades como Teusaquillo, Chapinero, Suba y Los Mártires obtuvieron mejores resultados. Sectores como Niza, Usaquén, Toberín, Restrepo y Patio Bonito aparecen entre los mejor calificados.

Desde la Alcaldía, el balance de 2025 muestra algunos avances. Más de cuatro millones de metros cuadrados de vías y andenes han sido intervenidos, según el alcalde Carlos Fernando Galán. Aun así, las cifras dejan en evidencia que el reto sigue siendo enorme.