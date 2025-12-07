Dorado Noche resultado del último sorteo hoy domingo 7 de diciembre de 2025

El Dorado Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y confiables de Colombia. Cada noche, miles de apostadores siguen atentamente los resultados a través de televisión, redes sociales y plataformas digitales, conectándose con la emoción de un juego que combina trayectoria, estabilidad operativa y accesibilidad. Su popularidad sigue creciendo, impulsada por la constancia del sorteo y por la posibilidad de obtener premios atractivos con apuestas mínimas.

Número ganador de Dorado Noche hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo, 7 de diciembre de 2025 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga El Dorado Noche? Valores por tipo de apuesta

Los premios de El Dorado Noche varían según la modalidad seleccionada y la cantidad de cifras acertadas. Cada categoría paga un valor específico por cada peso apostado, de acuerdo con la siguiente estructura:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta

La diversidad de modalidades permite que cada apostador defina su estrategia de juego, desde opciones rápidas y sencillas hasta combinaciones que ofrecen retornos significativamente mayores. Esta flexibilidad es una de las razones por las cuales el sorteo mantiene un alto nivel de participación cada semana.



Horarios de sorteo: ¿cuándo juega El Dorado Noche?

Para facilitar la participación del público y asegurar una dinámica constante, El Dorado Noche mantiene horarios fijos que ya hacen parte de la rutina de muchos jugadores:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Pocos minutos después de cada transmisión, los resultados se publican en sus canales oficiales, lo que permite una consulta rápida, precisa y accesible para todos los apostadores que desean verificar sus apuestas.



Cómo reclamar un premio del Dorado Noche

Reclamar un premio de El Dorado Noche es un proceso diseñado para garantizar transparencia y seguridad. Todos los pagos se realizan exclusivamente en la red Paga Todo, siguiendo los lineamientos establecidos por el operador.

Desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original, diligenciado en el reverso

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido)

Una vez verificada la información, el pago se realiza de forma ágil y segura, demostrando el compromiso del sorteo con la transparencia y la confianza de los jugadores que participan noche tras noche.