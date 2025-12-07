Grave incendio en el suroriente de Medellín en edificio de más de 20 pisos

En pleno Día de las Velitas ocurrió un grave incendio en Medellín, según lo reportaron las autoridades. Habitantes que disfrutaban de la festividad en un sector del suroriente de la ciudad, quienes, sin entender lo que ocurría, comenzaron a grabar, alertar a sus vecinos y compartir en redes lo que parecía una emergencia inminente.

Las imágenes comenzaron a circular con rapidez, y el ambiente que minutos antes era de calma se convirtió en incertidumbre y tensión.

El incendio ocurrió en uno de los apartamentos de la unidad residencial Tierra Grata Bosque Santo, ubicada cerca de la avenida Las Palmas, en el sector La Asomadera.

En las grabaciones difundidas por residentes y usuarios en redes se observa un incendio en uno de los apartamentos del edificio de más de 20 pisos, lo que provocó temor entre los residentes del conjunto y de zonas aledañas.



La administración de la unidad residencial solicitó de inmediato la presencia de los organismos de socorro del Distrito, ante el riesgo que representaba la propagación del fuego.



Autoridades y bomberos ya atienden la emergencia

El hecho también fue reportado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien compartió el video y aseguró que los equipos de respuesta ya se encontraban en camino.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Alcaldía y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD).

De acuerdo con la información preliminar, el incendio estructural se registró en la carrera 31 con calle 19. Unidades especializadas trabajan en el control de las llamas en un piso alto. Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse alejada del sector para facilitar las labores de atención y garantizar la seguridad de los residentes.

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido reveladas, los organismos de emergencia continúan evaluando la situación.