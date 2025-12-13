Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los chances más representativos del Caribe colombiano. Con el paso de los años, este sorteo ha superado su condición de simple juego de azar para convertirse en una tradición nocturna que reúne a miles de jugadores en torno a la ilusión de acertar el número ganador.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 13 de diciembre de 2025

La organización confirmó la siguiente combinación ganadora: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche se explica por su equilibrio entre tradición y accesibilidad. Con apuestas que oscilan entre $500 y $25.000, el sorteo permite la participación de personas con distintos presupuestos, lo que lo mantiene como una opción cercana y popular para miles de colombianos.

En 2025, el juego incorporó una novedad relevante: la quinta balota, una modalidad adicional que amplió las posibilidades de premio y agregó un nuevo componente de emoción. Esta actualización modernizó el sorteo sin perder su esencia clásica, fortaleciendo el interés tanto de jugadores habituales como de nuevos apostadores.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo facilita el seguimiento del sorteo y garantiza un proceso claro y transparente para todos los participantes.



La publicación oportuna de los resultados y la rigurosidad del procedimiento refuerzan la confianza de los jugadores, posicionando al Sinuano Noche como uno de los sorteos nocturnos más seguidos en Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, permitiendo estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores experimentados.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro. El apostador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:

