Joven de 22 años murió durante siete minutos y contó todo: ”Fue por estrés laboral”

En un jardín trasero de Derbyshire, Inglaterra, la vida de Courtney, una joven peluquera de perros de 22 años, se detuvo por completo durante siete minutos. Lo que comenzó como una visita rutinaria de sus padres el pasado 16 de noviembre, se transformó en una escena de pesadilla cuando la joven, aparentemente en forma y saludable, se desplomó sin vida.

"Fue un shock bastante grande, especialmente porque solo tengo 22 años y estoy en forma y saludable", relató Courtney al diario británico The Sun, en un testimonio que busca concienciar, especialmente a los jóvenes, sobre la importancia de escuchar al cuerpo.

El episodio, repentino y brutal, encontró a un héroe inmediato: su padre, Chris Watchorn, quien al verla inconsciente inició de inmediato maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Esos minutos de acción decisiva, antes de que llegara la ambulancia, fueron clave para salvarle la vida. Courtney fue trasladada de urgencia al hospital, donde permaneció cuatro días en cuidados intensivos.



Síntomas previos

Lo más impactante de su historia, según cuenta, es que su cuerpo había estado enviando señales de alarma que, como muchos, ella minimizó. Semanas antes del colapso, Courtney había experimentado palpitaciones y mareos, síntomas que atribuyó al estrés y la ansiedad de la vida cotidiana. "Nunca imaginé que fuera algo tan grave", reconoce ahora.

Tras exhaustivos exámenes en el área de cardiología, los médicos llegaron a un diagnóstico: Courtney padece una disyunción del anillo mitral (DAM), una anomalía estructural congénita del corazón que puede provocar paros cardíacos repentinos. Los especialistas le explicaron que, si bien la condición estaba presente desde su nacimiento y un episodio era probable "más temprano que tarde", un factor externo aceleró el proceso: el estrés.



"Como nací con esto, iba a suceder más temprano que tarde, pero me dijeron que el estrés lo desencadenó antes", afirmó la joven, vinculando directamente su crisis de salud a las presiones acumuladas.

Para proteger su vida ante cualquier evento futuro, los médicos le implantaron un desfibrilador cardíaco subcutáneo, un dispositivo que monitorea su ritmo cardíaco y puede aplicar una descarga correctiva si es necesario. "Si sientes que algo no está bien, no lo ignores, incluso si eres joven y saludable", aseguró.