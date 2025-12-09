Niño de 6 años fue al médico por dolor de garganta y murió: investigan grave error de enfermera

Una consulta médica que parecía rutinaria terminó en una de las tragedias más impactantes recientes en Brasil. Benício Xavier de Freitas, un niño de seis años, murió en un hospital de la ciudad de Manaos. El caso es investigado por las autoridades por presunta negligencia médica y posibles fallas en los protocolos asistenciales.

El hecho ocurrió el pasado 22 de noviembre, cuando los padres del menor lo llevaron a urgencias por fiebre, tos seca e inflamación severa de la garganta. El niño ya había presentado un cuadro similar semanas atrás, el cual había sido tratado con adrenalina por inhalación, un procedimiento habitual en casos de laringitis infantil.

Según el testimonio de la familia, durante la valoración inicial no se detectó gravedad. La madre ingresó sola al consultorio, donde la médica de turno indicó que sería administrada adrenalina, sin especificar que esta vez se aplicaría directamente por vía intravenosa. Posteriormente se conoció que la prescripción fue de adrenalina pura, sin diluir, en tres dosis que alcanzaron un total de nueve miligramos, una cantidad considerada riesgosa para un paciente pediátrico.

La receta fue entregada al área de enfermería, donde la técnica encargada ejecutó la orden. Minutos después de recibir la inyección, Benício presentó un deterioro inmediato: palidez, dolor torácico y dificultad respiratoria. Su padre pidió ayuda desesperadamente, mientras el menor era trasladado de urgencia a la sala de emergencias.



En mensajes posteriores enviados a otro médico, la profesional que emitió la prescripción reconoció que se había equivocado. Esta admisión también quedó consignada en un informe entregado al hospital. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, el estado de salud del niño se agravó con rapidez. Fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos, donde sufrió seis paros cardíacos. Finalmente, falleció.

Pai de Benício se desespera ao ser informado sobre piora do filho: Não foi uma fatalidade, foi negligência; ele morreu após receber dose fatal de adrenalina na veiahttps://t.co/FmEsS5v1LK pic.twitter.com/45xO6pU4bQ — Daltro Emerenciano Instagram @blogdedaltroemerenci (@BlogdeDaltro) December 8, 2025

Las autoridades analizan no solo el error en la medicación, sino también presuntas fallas en la intubación y la falta de control farmacéutico en el proceso. Desde el Consejo Regional de Farmacia señalaron que la presencia de un profesional en esa área pudo haber evitado la sobredosis. La Policía considera que existió una cadena de errores que derivó en la muerte del menor y no descarta responsabilidades penales.