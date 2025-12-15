Varios muertos por la caída de una avioneta en México; video del momento exacto

En vivo
Por el momento, se desconocen las causas de la caída de la aeronave, que provocó un incendio que tuvo que ser controlado por los organismos de emergencias.

Caída de una avioneta en el centro de México
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

