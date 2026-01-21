Desmantelan taller clandestino dedicado al hurto y despiece de motocicletas en Medellín

En Medellín las autoridades ubicaron un taller clandestino donde se dedicaban al hurto, despiece y comercialización ilegal de motopartes. El operativo se llevó a cabo después de recibir una llamada en la línea de atención 123 de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El reporte de una motocicleta reportada como robada horas antes en el barrio Córdoba, Norte de la ciudad, activó de manera inmediata la reacción de las unidades en terreno. Al llegar al sitio, los uniformados localizaron el vehículo ya desmantelado al interior de una vivienda en esa zona del municipio.

Pero esto no fue lo único que los uniformados hallaron en el lugar, además de la moto que, en un par de horas, ya se encontraba sin placa ni carenajes, al interior del inmueble, que operaba como fachada de un supuesto taller de mecánica, se observaron motores, carenajes y piezas de distintas referencias atumultadas.

“Un inmueble que operaba precisamente como una fachada de taller, pero cuando ingresó la policía se dio cuenta que en realidad funcionaba como un centro de acopio de una red que se dedicaba al deshuese exprés de los vehículos que hurtaba. En el lugar fue hallada la moto, que ya había sido desarmada, junto con una gran cantidad de autopartes distribuidas de manera irregular”, dijo el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.



En el sitio también se encontraron herramientas para cortes rápidos y autopartes con antecedentes por robo, lo que permitieron a las autoridades establecer un mecanismo de hurto basado en el desguace exprés. Las motocicletas eran robadas, ingresadas al inmueble y fraccionadas en cuestión de minutos para su posterior venta ilegal.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, todas estas piezas decomisadas en este lugar tiene relación con múltiples hurtos cometidos en diferentes sectores de la ciudad. El hallazgo permitió identificar el inmueble como un punto clave de acopio dentro de la cadena delictiva de robo y distribución ilegal de repuestos.