Conductor ebrio que mató a una pareja en autopista Medellín -Bogotá aceptó cargos

Conductor ebrio que provocó la muerte de una pareja de esposos tras arrollarlos en la autopista Medellín - Bogotá, aceptó cargos por homicidio culposo. En los próximos días se conocerá cuál será su condena definitiva.

A menos de 48 horas de haberse registrado un grave accidente vial en el que murió un pareja de esposos en la autopista Medellín - Bogotá, en jurisdicción de Marinilla, las autoridades judiciales lograron importantes avances en el esclarecimiento del hecho que ha generado consternación en esa localidad del Oriente de Antioquia.

Así lo reportó a través de su cuenta de X el alcalde de Marinilla, Julio Cesar Serna, quien indicó que el conductor señalado de embestir en un vehículo a estas personas identificadas como Rodrigo Giraldo y Marta Dolly Tamayo aceptó los cargos por homicidio culposo.

Sobre el accidente de tránsito en el que lamentablemente pierden la vida dos personas de nuestro municipio, la Fiscalía informa, tras las audiencias, que el conductor responsable fue imputado por homicidio culposo, aceptó los cargos y quedó con medida de aseguramiento carcelaria. — Julio Cesar Serna Gómez (@juliosernag) January 20, 2026

En la situación ocurrida a la altura del kilómetro 40, sector Barandales, el procesado que registró grado tres de alcoholemia perdió el control del carro y lanzó a las víctimas a un abismo mientras estas esperaban un bus para ir a misa.



El mandatario local informó que un juez de control de garantías le impuso al confesoresponsable medida de aseguramiento en centro carcelario y en los próximos días se conocerá su condena definitiva. Recién ocurrieron los hechos el secretario de Movilidad de Marinilla, Daniel Castrillón, rechazó este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida de todos los actores viales.

“Hacemos un llamado insistente y obviamente rechazamos de manera contundente el uso de vehículos en estado de embriaguez y en el uso de maniobras peligrosas que, como vemos hoy, pueden poner en riesgo la vida de las personas y afectar familias enteras y en luchar a todo un municipio”, afirmó.

Tras aceptar los cargos el conductor podría enfrentar una pena de hasta nueve años de prisión, además de otras sanciones como la suspensión de su licencia de conducción.

