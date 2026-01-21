En vivo
Conductor ebrio que mató a una pareja en autopista Medellín -Bogotá aceptó cargos

Conductor ebrio que mató a una pareja en autopista Medellín -Bogotá aceptó cargos

Como dio grado 3 de alcoholemia deberá responder por el delito de homicidio culposo.

