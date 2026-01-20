Cinco planes que podrá hacer en Medellín si viajará al concierto de Bad Bunny

Del 21 al 26 de enero de 2026, Medellín se prepara para recibir a miles de turistas en el marco de ‘Debí Tirar Más Fotos’, la gira mundial de Bad Bunny que se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot, por ende, se espera un aumento significativo en materia de turismo en la ciudad.

Si bien el enfoque principal de muchos viajeros durante estos días en la ciudad será disfrutar de los conciertos de Bad Bunny, algunos aprovecharán para hacer turismo y conocer los mejores lugares que tendrá la capital antioqueña durante estas fechas en donde llegarán miles de turistas. Por eso, conozca algunas posibilidades que podrá hacer durante su estadía si estará viendo al ‘Conejo Malo’.

Bad Bunny en concierto Foto: AFP

Cinco planes que podrá hacer en Medellín a bajo costo

Tour de la Comuna 13: uno de los planes habituales en la capital de Antioquia, además de los famosos, es coger el metro de la ciudad para llegar hasta la Comuna 13 en donde los grafitis, restaurantes y demás ofertas en la zona les permiten a los turistas ver otra cara de Medellín, allí, la entrada es gratuita y solo gastará lo que consuma en su recorrido (eso sí no contrata ninguna agencia).

Comuna 13 de Medellín. Foto: TripAdvisor

Provenza: este sector -famoso por la canción de Karol G- se volvió en uno de los puntos preferidos para visitar por parte de los turistas. Allí la oferta va de coctelería, restaurantes y fiesta, al ser la zona rosa más famosa de la capital de Antioquia. Transitar por ahí no tiene ningún costo, por lo que los costos dependerán de los establecimientos que se visiten.

Provenza, Medellín // Foto: AFP

Recorrido en Metrocable: aunque es un plan sencillo, también se ha vuelto en uno de los favoritos de los turistas y a muy bajo costo, pues al encontrarse conectado con el metro de Medellín solo necesitará de su boleta para poder vivir la experiencia y disfrutar del recorrido que tiene una duración aproximada de 15 minutos.

Metrocable de Medellín // Foto: AFP

Pueblito Paisa: otra de las paradas favoritas de los turistas es este sitio que representa el típico pueblo antioqueño en el corazón de la ciudad más grande de los antioqueños. La entrada es gratis y los costos van del consumo del turista, desde 25.000 o hasta 60.000.

Pueblito Paisa. Medellín. Suministrada.

Parque Explora: un sitio muy famoso en la ciudad de la mano de la ciencia y tecnología en donde los turistas terminan bajo el agua en un acuario, planetarios y un universo completo. La entrada se encuentra en 50.000 pesos.