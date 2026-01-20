¿Habrá invitados en los conciertos de Bad Bunny en Medellín? Esto es lo que se sabe

Faltan pocos días para que se lleven a cabo las tres fechas de Bad Bunny en Medellín y el estadio Atanasio Girardot se prepara para recibir a miles de personas que disfrutarán del tour ‘Debí Tirar Más Fotos’, pero la pregunta que muchos se hacen es si tendrá o no invitados en esta ocasión.

Bad Bunny // Foto: AFP

¿Habrá invitados en los conciertos de Bad Bunny en Medellín?

Tras sus conciertos en México, Perú y Chile, el puertorriqueño sí ha tenido invitados especiales en estas fechas, por ejemplo, en el primero tuvo a Natanael Cano, Feid, Julieta Venegas o el esperado reencuentro con J Balvin; para el segundo a Jowell y Randy o en el último a Becky G, por lo tanto, la ilusión que Medellín -considerada capital de reguetón- tenga también crece.

En cuanto a cuáles invitados podría tener Medellín aún es imposible saberlo, pues ninguna fuente oficial se ha pronunciado al respecto, sin embargo, nombres como Feid, Karol G, Maluma o el propio J Balvin aparecen en los deseos de los fans que estarán en el coloso de la 70 disfrutando de ‘Debí Tirar Más Fotos’.

Cabe recordar que la tématica del show de Bad Bunny no es tener muchos invitados, por muchos, tendría dos por eventos o ninguno directamente porque busca llevar el sabor puertorriqueño durante más de dos horas de concierto, pese que algunos rumores han mencionado nombres como Mora, Nicky Jam, entre otros, todos son inciertos.



En cuanto a las canciones exclusivas aún quedan muchas por cantar, desde la famosa "No me quiero casar" o el maleanteo de "La Jumpa", incluso, la profundidad de pensamiento crítico personal de "Una noche en Miami".

Bad Bunny en el Atanasio Girardot de Medellín // Fotos: AFP

Este será el setlist de Bad Buny