El virus que muchos tienen y pocos conocen: alertan sobre el impacto del VPH en adultos

En Colombia, cada día siete mujeres mueren a causa del cáncer de cuello uterino, una enfermedad que en más del 95% de los casos es provocada por el Virus del Papiloma Humano (VPH). Sin embargo, a pesar de su alta prevalencia, sigue siendo una infección poco comprendida y rodeada de mitos.

De acuerdo con Sandor Spakovszky, CEO de SYNLAB Colombia, el principal reto no está en la falta de tecnología o disponibilidad de pruebas, sino en la educación:

“El VPH afecta a la mayoría de las personas en algún momento de su vida. Tenemos las herramientas para prevenirlo —vacunas, pruebas y tamizajes—, pero aún falta conciencia. Hay que informarse y entender que esto nos compete a todos, hombres y mujeres”.

El VPH es la infección de transmisión sexual más común del mundo. Se transmite por contacto sexual y, aunque en la mayoría de los casos desaparece por sí sola, algunas cepas pueden causar lesiones precancerosas y diferentes tipos de cáncer, como el de cuello uterino, anal u orofaríngeo.



Iván Mojica, Director Médico de SYNLAB Colombia, explicó que el desconocimiento es la mayor barrera para la prevención:

“El virus no produce síntomas, por eso permanece oculto. La clave está en hacer tamizajes y vacunarse a tiempo. Si logramos detectar el virus antes de que provoque lesiones, podemos evitar el cáncer”.

Vacuna

Según el Instituto Nacional de Cancerología, las mujeres deben realizarse citologías cada tres años desde los 25 años o pruebas de ADN-VPH desde los 30. En los hombres, aunque no existe un examen rutinario, se recomienda acudir a controles médicos y vigilar cualquier cambio en la piel o mucosas genitales.

La vacuna contra el VPH, disponible en Colombia de manera gratuita para niños y niñas entre los 9 y 17 años, puede aplicarse hasta los 45. “Vacunarse no solo protege de una posible infección, también ayuda a controlar el virus en quienes ya lo han contraído”, explicó Mojica.

Spakovszky resaltó que la prevención es el camino más efectivo:

“No hay que esperar a tener síntomas. Informarse, vacunarse y hacerse los chequeos recomendados puede marcar la diferencia entre una vida sana y una enfermedad que se pudo evitar”.

En alianza con MSD, SYNLAB impulsa estrategias de educación y experiencias de sensibilización que buscan derribar los tabúes y promover la salud sexual responsable. El mensaje de los expertos es claro: el VPH no discrimina edad ni género, pero detectarlo y prevenirlo sí está en nuestras manos.

La experiencia instalada en un cubo minimalista en la Zona T de Bogotá del 2 al 4 de octubre 2025, invita a los adultos a recorrer un espacio artístico cuyo mensaje se centra en demostrar que cualquier persona puede ser la cara del VPH.