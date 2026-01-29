En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Pagadiarios sellados, droga incautada y más de 200 armas recuperas deja operativo en Kennedy

Pagadiarios sellados, droga incautada y más de 200 armas recuperas deja operativo en Kennedy

La Policía adelantó operativos de control e inspección en el sector de Patio Bonito de la localidad de Kennedy que dejó la captura de un presunto vendedor de estupefacientes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad