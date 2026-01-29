Pagadiarios sellados, droga incautada y más de 200 armas recuperas deja operativo en Kennedy

En medio de operativos hechos por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad en el barrio María Paz de la localidad de Kennedy, autoridades confirmaron la captura de un sujeto señalado de la venta y distribuir de droga en el sector. Así mismo, cerraron temporalmente dos pagadiarios, incautaron más de 1.000 dosis de droga y se recuperaron más de 200 armas corto punzantes.

Operativo en Kennedy en pagadiarios Foto: suministrada

Entre tanto, peritos de la Policía realizan labores de reconocimiento a varias motocicletas para identificar si hacen parte del grupo de automotores robados.

“Estamos identificando personas, llevamos más de 1.000 personas identificadas. Acá como lo vemos en la parte posterior, con técnicos automotores para verificar los sistemas de identificación de cada una de estas motocicletas”, dijjo el general Giovanny Cristancho, comandante de la Mebog.

El general Cristancho informó que en el sector de La Favorita en la localidad de Los Mártires se incautaron motocicletas y un vehículo con alteraciones en sus sistema de identificación y encendido. Tres de estos vehículos son presuntamente hurtados y escondidos en estos lugares.



Información de la Policía asegura que los automotores involucrados pudieron ser robados en localidades como Antonio Nariño, Kennedy y Barrios Unidos.