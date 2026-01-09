A cuchillo y a plena luz del día: graban enfrentamiento de jóvenes en Kennedy, Bogotá

Un video grabado con un teléfono celular dejó en evidencia un enfrentamiento con armas blancas protagonizado por dos jóvenes en plena vía pública, frente a un patinódromo del barrio El Tintal, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. El hecho ocurrió hacia las 6:00 de la tarde, en un sector concurrido por transeúntes y vecinos, a pocos metros de la calle 6C con carrera 93D.

Las imágenes muestran a los dos jóvenes, uno vestido con un saco negro y el otro con un saco blanco, atacándose en repetidas ocasiones con armas blancas de gran tamaño. Aunque al inicio la escena aparenta una especie de “juego” violento, la situación escala rápidamente. En un momento clave del video, el joven que viste de negro da la espalda y es agredido por su oponente, quien le propina varios “puntazos” de manera directa.

Durante el enfrentamiento, se observa que los dos jóvenes no estaban solos. A su alrededor se encontraba un grupo de al menos diez menores de edad que presenciaban la escena sin intervenir, mientras el altercado se desarrollaba a plena luz del día y ante la mirada de personas que caminaban por la zona.

En paralelo al ataque con cuchillos, el video también registra la presencia de un hombre que trabaja en un bicitaxi, quien, al parecer, estaría distribuyendo sustancias psicoactivas entre los jóvenes. En las imágenes se ve a varios de ellos fumando lo que, según testigos, sería marihuana en plena vía pública.



Video del enfrentamiento:

Vecinos del sector señalaron que este grupo de jóvenes no reside en el barrio El Tintal y que su presencia genera temor entre la comunidad. De acuerdo con los residentes, los implicados representarían un riesgo para la seguridad del sector, pues presuntamente utilizarían armas blancas para cometer hurtos en la zona.

El hecho ha generado preocupación entre los habitantes de Kennedy, quienes piden mayor presencia de las autoridades y controles efectivos en los alrededores del patinódromo, un espacio frecuentado por niños, adolescentes y familias del sector.